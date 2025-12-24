·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
4788
clics
Este pastor de Kentucky estaba demostrando su fuerza espiritual al manipular una serpiente de cascabel... [ENG]
3377
clics
Editores de Wikipedia han sacado su propio Netflix. Y es un pequeño regalo para cinéfilos con más de 4.000 películas
3379
clics
El artillero de torreta esférica: fotos de uno de los trabajos más peligrosos de la Segunda Guerra Mundial
3894
clics
Sobre: Navidad 2025
2710
clics
La DGT retira la homologación a 4 balizas, estrenando un nuevo listado de modelos "sin vigencia" ¿Qué pasa si los has comprado?
más votadas
479
El capitalismo necesita líderes idiotas en el poder
430
La privatización sanitaria del PP: un negocio para acabar con la sanidad pública
394
Almeida vuelve a regalar por 75 años los terrenos de Valdebebas donde la Iglesia quería construir su 'minivaticano'
447
De héroe en plena DANA a dormir bajo un puente en Málaga: "Nadie me ayuda"
328
Todos los 'whatsapps' de Mazón a Feijóo, la tarde de la dana: "Tenemos lo que necesitamos, que es la UME"
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
5
meneos
60
clics
¿Cuando desaparecerá el efectivo?
¿Cuando desaparecerá el metálico en Europa?, ¿a favor o en contra?.
|
etiquetas
:
europa
,
efectivo
,
metálico
4
1
0
K
36
actualidad
11 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
4
1
0
K
36
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
YSiguesLeyendo
jajá... más quisieran los fachabros de turno... hasta que no consigáis una revuelta violenta no vais a parar prohibiéndonos nuestra privacidad (uno de los gestos cotidianos que garantiza nuestra privacidad es el pago en efectivo)
6
K
67
#3
powernergia
Nunca, es otro de los bulos carcundos.
2
K
23
#4
Cuchifrito
#3
Nunca es mucho tiempo
0
K
11
#5
Veelicus
#3
bueno, en Suecia desaparecia de facto, ahora estan volviendo a el.
No hay mejor forma de hacer un corralito que prohibiendo el efectivo
0
K
11
#11
parladoiro
*
#10
control de número de serie de los billetes y el identificador de la SIM en repetidor GSM local del aparato, oculto o para hacer un puente GSM en un lugar sin cobertura y pasar la cobertura GSM por fibra para otros pagos.
0
K
12
#7
parladoiro
*
muy pocas garantías de privacidad te da el dinero en efectivo a menos que sean de los 11 primeros años del Euro, antes de la segunda serie, o en monedas.
Toda la segunda serie se controla desde los cajeros de bancos a las máquinas de cambio y caja automáticas.
0
K
12
#10
jolucas
#7
¿Cómo?.
0
K
8
#8
okeil
*
Mientras las transacciones con tarjeta se controlen mediante redes pertenecientes a empresas no europeas no debe desaparecer
0
K
10
#1
Barriales
Mientras exista la corrupción y las mordidas, no pasará. Pero tido evoluciona.
0
K
8
#6
Don_Pixote
¿ Quitaría el efectivo? Jamas …
¿ Quitaría ahora los billetes de más de 100€? Si
El que quiera blanquear dinero que al menos le ocupen los sacos..
0
K
8
#9
jolucas
#6
Máximo billetes de 5 euros...
0
K
8
Ver toda la conversación (
11
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
No hay mejor forma de hacer un corralito que prohibiendo el efectivo
Toda la segunda serie se controla desde los cajeros de bancos a las máquinas de cambio y caja automáticas.
¿ Quitaría ahora los billetes de más de 100€? Si
El que quiera blanquear dinero que al menos le ocupen los sacos..