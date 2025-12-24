edición general
¿Cuando desaparecerá el efectivo?

¿Cuando desaparecerá el efectivo?

¿Cuando desaparecerá el metálico en Europa?, ¿a favor o en contra?.

YSiguesLeyendo #2 YSiguesLeyendo
jajá... más quisieran los fachabros de turno... hasta que no consigáis una revuelta violenta no vais a parar prohibiéndonos nuestra privacidad (uno de los gestos cotidianos que garantiza nuestra privacidad es el pago en efectivo)
powernergia #3 powernergia
Nunca, es otro de los bulos carcundos.
#4 Cuchifrito
#3 Nunca es mucho tiempo
Veelicus #5 Veelicus
#3 bueno, en Suecia desaparecia de facto, ahora estan volviendo a el.
No hay mejor forma de hacer un corralito que prohibiendo el efectivo
#11 parladoiro *
#10 control de número de serie de los billetes y el identificador de la SIM en repetidor GSM local del aparato, oculto o para hacer un puente GSM en un lugar sin cobertura y pasar la cobertura GSM por fibra para otros pagos.
#7 parladoiro *
muy pocas garantías de privacidad te da el dinero en efectivo a menos que sean de los 11 primeros años del Euro, antes de la segunda serie, o en monedas.
Toda la segunda serie se controla desde los cajeros de bancos a las máquinas de cambio y caja automáticas.
jolucas #10 jolucas
#7 ¿Cómo?.
#8 okeil *
Mientras las transacciones con tarjeta se controlen mediante redes pertenecientes a empresas no europeas no debe desaparecer
#1 Barriales
Mientras exista la corrupción y las mordidas, no pasará. Pero tido evoluciona.
Don_Pixote #6 Don_Pixote
¿ Quitaría el efectivo? Jamas …
¿ Quitaría ahora los billetes de más de 100€? Si

El que quiera blanquear dinero que al menos le ocupen los sacos..
jolucas #9 jolucas
#6 Máximo billetes de 5 euros...
