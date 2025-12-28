Cuando los ancianos del envejecido Japón matan a sus padres centenarios por la "fatiga del cuidador"

En Japón, los sociólogos han señalado que el fenómeno de hijos septuagenarios u octogenarios que matan a padres nonagenarios o centenarios no es un hecho muy aislado ni reciente: constituye una de las manifestaciones más crudas del envejecimiento en cascada que experimenta el país. Cada vez hay más familias en las que conviven hasta tres generaciones que superan simultáneamente la barrera de los 70 años, lo que crea estructuras domésticas muy frágiles, con cuidadores tan vulnerables como sus pacientes.
| etiquetas: japón , envejecimiento , cuidadores , fatiga
Mierda de artículo.
Un anciano para el capitalismo es una carga porque no produce. Algunos estados los mantienen por distintos motivos, pero no deja de ser parte del mecanismo económico en el que vivimos...o sobrevivimos.
Bueno, que conserven su pureza los japos, ya que no aceptan a "inferiores" inmigrantes
No hace falta que los maten, ya se quitan ellos del medio.
