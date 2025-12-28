Cuando los ancianos del envejecido Japón matan a sus padres centenarios por la "fatiga del cuidador"

En Japón, los sociólogos han señalado que el fenómeno de hijos septuagenarios u octogenarios que matan a padres nonagenarios o centenarios no es un hecho muy aislado ni reciente: constituye una de las manifestaciones más crudas del envejecimiento en cascada que experimenta el país. Cada vez hay más familias en las que conviven hasta tres generaciones que superan simultáneamente la barrera de los 70 años, lo que crea estructuras domésticas muy frágiles, con cuidadores tan vulnerables como sus pacientes.