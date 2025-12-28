edición general
Cuando los ancianos del envejecido Japón matan a sus padres centenarios por la "fatiga del cuidador"

En Japón, los sociólogos han señalado que el fenómeno de hijos septuagenarios u octogenarios que matan a padres nonagenarios o centenarios no es un hecho muy aislado ni reciente: constituye una de las manifestaciones más crudas del envejecimiento en cascada que experimenta el país. Cada vez hay más familias en las que conviven hasta tres generaciones que superan simultáneamente la barrera de los 70 años, lo que crea estructuras domésticas muy frágiles, con cuidadores tan vulnerables como sus pacientes.

Mark_ #1 Mark_
Utilizan un caso específico y lo extrapolan a toda una población que precisamente se caracteriza por cuidar a sus ciudadanos más mayores como parte de su patrimonio cultural y familiar.

Mierda de artículo.
Abcdefghijklm #6 Abcdefghijklm
#1 parece como que nos estén diciendo que nos tenemos que poner fecha de caducidad,...
Mark_ #7 Mark_
#6 ¿parece? Ese es el objetivo del capitalismo, el cual maneja y controla hasta al mejor de los Estados que pretenden un estado del bienestar.

Un anciano para el capitalismo es una carga porque no produce. Algunos estados los mantienen por distintos motivos, pero no deja de ser parte del mecanismo económico en el que vivimos...o sobrevivimos.
azathothruna #3 azathothruna
Esto aumentara.
Bueno, que conserven su pureza los japos, ya que no aceptan a "inferiores" inmigrantes
Malinke #4 Malinke *
es.wikipedia.org/wiki/La_balada_de_Narayama_(película_de_1983)

No hace falta que los maten, ya se quitan ellos del medio.
emmett_brown #2 emmett_brown *
Cosa que aquí también pasa entre octogenarios...

Por ejemplo:

La Audiencia de Navarra decreta prisión domiciliaria para el octogenario encarcelado por la muerte de su mujer en Zizur Mayor | CGPJ | Poder Judicial | Tribunales Superiores de Justicia | TSJ Navarra | Oficina de Comunicación | Notas de prensa www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunales-Superiores-de-J
Abcdefghijklm #5 Abcdefghijklm
#2 Buf! Es una plaga!
