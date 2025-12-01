Un cuadro perdido de la crucifixión de Jesucristo se vende en subasta por 2,3 millones

Un cuadro de Peter Paul Rubens perdido hace mucho tiempo se ha subastado por 2,3 millones de euros en Versalles. El cuadro que representa la crucifixión de Jesús, obra del maestro flamenco del Barroco (1577-1640), estuvo oculto durante más de cuatro siglos. Hace poco se encontró en una casa particular. "Inmediatamente tuve una corazonada sobre este cuadro e hice todo lo posible para intentar autentificarlo", declaró a AP el subastador Jean-Pierre Osenat. "Y finalmente, conseguimos que lo autentificara el Rubenianum, que es el comité Rubens.....