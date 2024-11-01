edición general
15 meneos
51 clics
El cuadro de Colón vandalizado por dos activistas el 12-O tendrá que ser restaurado por completo

El cuadro de Colón vandalizado por dos activistas el 12-O tendrá que ser restaurado por completo

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha agradecido este martes a los técnicos y restauradores del Museo Naval que de forma "rapidísima" limpiaron el cuadro Primer homenaje a Cristóbal Colón, de José Garnelo, atacado el domingo con pintura roja, de la que aún quedan restos y daños en la obra, por lo que tendrá que ser restaurada de forma completa.

| etiquetas: colón , cuadros , vandalismo , pinturas
12 3 0 K 158 actualidad
11 comentarios
12 3 0 K 158 actualidad
Comentarios destacados:      
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
espero que el paquete que les caiga a esas oligofrenicas les pese y tengan que ir pagando varias generaciones
8 K 73
yoma #5 yoma
Espero que la mamarrachada no nos cueste ni un solo euro a los demás y corra a cargo de las impresentables.
3 K 35
JuanCarVen #10 JuanCarVen
#5 Eso mismo dijo De Guindos del rescate a la banca y el banco malo. :troll: :calzador:
0 K 13
yoma #11 yoma
#10 O Ayuso con la F-1 en Madrid. :troll:
0 K 11
#3 Empakus *
Futuro vegetal... Futuro lamentable...
2 K 32
BastardWolf #9 BastardWolf
Ya hay que ser cafre y subnormal, ojalá les metan un buen puro
0 K 9
#1 oscarcr80
Y como se restaura eso? Porque cualquier cosa que toque la pintura ya es irrecuperable.
0 K 8
MoñecoTeDrapo #4 MoñecoTeDrapo *
#1 Si es irrecuperable lo sabrán mejor los técnicos y restauradores.
1 K 31
Pacman #6 Pacman *
#1 las pinturas están recubiertas por un barniz

Los restauradores calientan la pintura (suavemente) para que el barniz se pueda retirar (mecánicamente, con scalpelo o algodón y paciencia) y al retirarlo quitas todo lo que haya cubriendolo, dejando las capas inferiores intactas. Que es donde está el pigmento de la obra.

Incluso le puede venir bien a la pintura ya que ese barniz amarillea y se ensucia, por lo que al retirarlo le das viveza a los colores.

Esperemos que la pintura roja no…   » ver todo el comentario
8 K 103
#8 flixter
#1 mirate el canal este de www.youtube.com/@BaumgartnerRestoration porque, como indica #6, es una delicia.
2 K 38
#7 Somozano
#1 En restauración se hacen virguerías

Ej la Mona Lisa del Prado que se retiró toda la capa negra que ocultaba el paisaje

static.eldiario.es/clip/7e9b0ba4-3326-4086-b7f3-1a214f922d17_16-9-disc
1 K 26

menéame