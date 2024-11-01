El cuadro de Colón vandalizado por dos activistas el 12-O tendrá que ser restaurado por completo

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha agradecido este martes a los técnicos y restauradores del Museo Naval que de forma "rapidísima" limpiaron el cuadro Primer homenaje a Cristóbal Colón, de José Garnelo, atacado el domingo con pintura roja, de la que aún quedan restos y daños en la obra, por lo que tendrá que ser restaurada de forma completa.
| etiquetas: colón , cuadros , vandalismo , pinturas
Los restauradores calientan la pintura (suavemente) para que el barniz se pueda retirar (mecánicamente, con scalpelo o algodón y paciencia) y al retirarlo quitas todo lo que haya cubriendolo, dejando las capas inferiores intactas. Que es donde está el pigmento de la obra.
Incluso le puede venir bien a la pintura ya que ese barniz amarillea y se ensucia, por lo que al retirarlo le das viveza a los colores.
Esperemos que la pintura roja no… » ver todo el comentario
Ej la Mona Lisa del Prado que se retiró toda la capa negra que ocultaba el paisaje
