El cuadro de Colón vandalizado por dos activistas el 12-O tendrá que ser restaurado por completo

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha agradecido este martes a los técnicos y restauradores del Museo Naval que de forma "rapidísima" limpiaron el cuadro Primer homenaje a Cristóbal Colón, de José Garnelo, atacado el domingo con pintura roja, de la que aún quedan restos y daños en la obra, por lo que tendrá que ser restaurada de forma completa.