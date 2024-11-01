El CSIC recuerda al público que no está permitido tirar basura a los agujeros negros

Este año, el CSIC celebra la Semana de la Ciencia con cautela. «Las actividades interactivas están fenomenal, pero dejar a la gente acercarse a los agujeros negros para hacerse selfis puede resultar problemático», señalan desde la institución, que insiste en el peligro «de ser absorbido por el campo gravitatorio del agujero» al usarlo como papelera. Aunque, este año, un cartel recuerda la prohibición de tirar comida al agujero negro o de usar los átomos como pelotas de fútbol, siempre hay quien hace caso omiso a los avisos.