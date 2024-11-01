El crudo ruso se acumula en el mar: millones de barriles en petroleros sin destino

La combinación de sanciones, cambios en las rutas comerciales y una demanda más selectiva por parte de los grandes importadores está provocando una situación inédita para Moscú: millones de barriles flotando sin destino definido. Una situación que no responde a una caída brusca de la producción, sino a un desequilibrio cada vez más visible entre la capacidad de exportación y la disposición real de los compradores. A medida que se endurecen las restricciones comerciales y se estrecha el margen de maniobra de las refinerías asiáticas, el petróleo