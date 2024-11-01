edición general
El crudo ruso se acumula en el mar: millones de barriles en petroleros sin destino

La combinación de sanciones, cambios en las rutas comerciales y una demanda más selectiva por parte de los grandes importadores está provocando una situación inédita para Moscú: millones de barriles flotando sin destino definido. Una situación que no responde a una caída brusca de la producción, sino a un desequilibrio cada vez más visible entre la capacidad de exportación y la disposición real de los compradores. A medida que se endurecen las restricciones comerciales y se estrecha el margen de maniobra de las refinerías asiáticas, el petróleo

Don_Pixote #1 Don_Pixote
Y escuchar chicos, las sanciones no funcionan
#2 BurraPeideira_
#1 Por eso toca dar de nuevo la matraca con los malvados rusos borrachos a punto de colapsar, porque funcionan las sanciones. Y que conste que yo creo que las sanciones sí que funcionan, pero no para nosotros precisamente.
Apotropeo #4 Apotropeo
#1 Con Israel no.
StuartMcNight #5 StuartMcNight
#1 ¿Funcionan? ¿Ha recuperado Ucrania territorio? ¿Se ha parado la guerra?

O… espera… no nos estarás diciendo que el objetivo de las sanciones no era eso… ¿no? ¿NO?

Don Pixote se hace la pixilla un lio y acaba confesando el plan real de sus amos.
Don_Pixote #8 Don_Pixote
#5 siempre os acaba rascando al mismo grupito y a ti (el equidistante en todos los conflictos) Solo hay que ver quien te vota positivo
LinternaGorri #6 LinternaGorri
#1 y cuba no sufre ningún bloqueo
ElenaCoures1 #9 ElenaCoures1
#6 No lo sufre
Se llama embargo comercial y puedes saltártelo cuando gustes
NATOstrófico #7 NATOstrófico *
#1 la pregunta es para quién funciona. ¿ Para los Ucranianos? No. La guerra continua y continuará
Para los europeos tampoco pues compramos más caro.
Para los rusos, probablemente algo les esté afectando. Pero no va a parar la guerra. Aunque tengan que comer patatas, como dicen ellos.
A USA, genial, salida para el gas del fracking y dependencia energética europea.
Nekobasu #3 Nekobasu
Sanciones usanas? jodienda usana!! se llevan a Cuba para joder al bloqueo del Ganchito follaniñas.
