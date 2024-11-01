El crudo ruso se acumula en el mar: millones de barriles en petroleros sin destino

La combinación de sanciones, cambios en las rutas comerciales y una demanda más selectiva por parte de los grandes importadores está provocando una situación inédita para Moscú: millones de barriles flotando sin destino definido. Una situación que no responde a una caída brusca de la producción, sino a un desequilibrio cada vez más visible entre la capacidad de exportación y la disposición real de los compradores. A medida que se endurecen las restricciones comerciales y se estrecha el margen de maniobra de las refinerías asiáticas, el petróleo
| etiquetas: petróleo , rusia , petroleros , sanciones
O… espera… no nos estarás diciendo que el objetivo de las sanciones no era eso… ¿no? ¿NO?
Don Pixote se hace la pixilla un lio y acaba confesando el plan real de sus amos.
Se llama embargo comercial y puedes saltártelo cuando gustes
Para los europeos tampoco pues compramos más caro.
Para los rusos, probablemente algo les esté afectando. Pero no va a parar la guerra. Aunque tengan que comer patatas, como dicen ellos.
A USA, genial, salida para el gas del fracking y dependencia energética europea.