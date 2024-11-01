La crucifixión en la época de Jesús

La crucifixión es una forma de ejecución brutal que, pese a lo que se suele creer, no fue inventada por los romanos sino que se encuentra en toda la Antigüedad, en muchos sitios del mundo -desde Asiria hasta Grecia, pasando por Persia, Fenicia, Cartago, Japón...- y a lo largo de los siglos hasta nuestros tiempos. Recordemos cómo Alejandro Magno ordenó crucificar a los dos millares de defensores supervivientes del asedio de Tiro, o a los tres mil sacrificados por Darío I en Babilonia o los cristianos sacrificados por el shogun en 1597.