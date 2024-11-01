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La crucifixión en la época de Jesús

La crucifixión en la época de Jesús

La crucifixión es una forma de ejecución brutal que, pese a lo que se suele creer, no fue inventada por los romanos sino que se encuentra en toda la Antigüedad, en muchos sitios del mundo -desde Asiria hasta Grecia, pasando por Persia, Fenicia, Cartago, Japón...- y a lo largo de los siglos hasta nuestros tiempos. Recordemos cómo Alejandro Magno ordenó crucificar a los dos millares de defensores supervivientes del asedio de Tiro, o a los tres mil sacrificados por Darío I en Babilonia o los cristianos sacrificados por el shogun en 1597.

| etiquetas: crucifixión , jesús , roma
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5 comentarios
6 2 0 K 67 cultura
Moderdonia #1 Moderdonia *
¿Si hubieran ejecutado a Jesucristo sodomizándolo, llevarías una polla colgada del cuello en vez de un crucifijo?
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#4 j-light
#1 ¿Si los gatos ladraran y lo perros maullaran, los seguiríamos llamando igual?
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capitan__nemo #5 capitan__nemo
Una cruz por persona.
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strike5000 #2 strike5000
De hecho hay pruebas de que se aplicaba en la Era Hiboria.  media
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#3 slimedition
#2 ¡¡Por Crom!!
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menéame