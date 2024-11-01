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La cronología completa de los memes [ENG]

Recopilación de memes por orden de aparición en el tiempo. 26 años de imágenes y gif considerados expresión cultural popular del siglo XXI. (El enlace similar enviado a MNM ya no funciona).

| etiquetas: meme , internet
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2 comentarios
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Urasandi #1 Urasandi
Faltan taaaaantos....  media
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#2 Leon_Bocanegra
#1 ya te digo al oido  media
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menéame