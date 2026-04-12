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Crónica fotográfica desde el interior de la dependencia

Crónica fotográfica desde el interior de la dependencia  

365 días de fragilidad y espera en la vida de una persona dependiente

| etiquetas: persona , dependencia , vida
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3 comentarios
13 2 0 K 152 actualidad
Chinchorro #2 Chinchorro
Esta es la realidad de docenas de miles de hogares españoles. Personas que no se pueden valer por si mismas, personas que sacrifican su vida entera para cuidar de esas otras personas.
A ver si de una puñetera vez se profesionalizan los cuidados en el hogar y se da a los cuidadores el trato que se merecen, para garantizar los mejores cuidados posibles a los dependientes.
Porque indefensos y en manos de otras personas, vamos a acabar todos. Todos. Así que más nos valdría asegurarnos de que nos van a cuidar bien.
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#1 soberao
Del artículo: "Ellos, Francisco y Carmen, son mis padres." :-/
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Veelicus #3 Veelicus
Y me pregunto como andaran aquellas personas que viven solas, que no tienen a nadie... posiblemente se mueran y no son ni noticia, muy triste.
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menéame