Los críticos de Trump se juegan mucho en el conflicto de Irán

Unidos por su hostilidad a Israel, el establishment liberal, los izquierdistas y los antisemitas de derechas esperan sacar provecho de un desastre. Eso también podría socavar las perspectivas del vicepresidente JD Vance, cuya enorme ventaja para la nominación presidencial del GOP en 2028 podría disminuir si no se desvincula pronto de Carlson. Entonces abriría, quizás, la posibilidad de que el secretario de Estado, Marco Rubio opte al cargo

5 comentarios
themarquesito #2 themarquesito
#1 Vaya panorama tienen en el GOP
efectogamonal #4 efectogamonal *
Nos jugamos todos mucho, que esta panda de hdlgp no piensa más que en su propio ombligo {0x1f525}
#3 LikeaRollingStone *
Jonathan S. Tobin is editor-in-chief of JNS (Jewish News Syndicate).
rafaLin #5 rafaLin
Los "antisemitas de derechas" son los sionistas que matan semitas en Palestina.
