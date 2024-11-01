Los críticos de Trump se juegan mucho en el conflicto de Irán

Unidos por su hostilidad a Israel, el establishment liberal, los izquierdistas y los antisemitas de derechas esperan sacar provecho de un desastre. Eso también podría socavar las perspectivas del vicepresidente JD Vance, cuya enorme ventaja para la nominación presidencial del GOP en 2028 podría disminuir si no se desvincula pronto de Carlson. Entonces abriría, quizás, la posibilidad de que el secretario de Estado, Marco Rubio opte al cargo