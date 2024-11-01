edición general
Críticas al programa de Antonio Naranjo en Telemadrid por su falta de "pluralidad": " Todos sanchistas perdidos"

Críticas al programa de Antonio Naranjo en Telemadrid por su falta de "pluralidad": " Todos sanchistas perdidos"

Desde el Comité Intercentros de Telemadrid denunciaron a ElPlural.com "que los tertulianos que vienen, se desatan" porque "saben a dónde vienen". "Estoy descojonada con la pluralidad de la mesa de mi colega Antonio Naranjo en El Análisis Diario de la Noche: Mariló Montero, Álvaro Nieto, Esteban Urreztieta y Elisa Beni. Todos sanchistas perdidos y súperpartidarios del Gobierno. Falta alguien crítico con el Perro, Antonio"

#4 Leon_Bocanegra
Aquí no vendrán a llorar los que lloran por RTVE. Claro que RTVE se ha convertido en la mejor televisión del país y eso no pueden tolerarlo.
XtrMnIO #6 XtrMnIO *
Vamos a ver, si alguien en Teleayuso no osa insultar al gobierno o adular a la Presidenta de Quirón-Madrid, al día siguiente está de patitas en la calle.
Febrero2034 #2 Febrero2034 *
Hola mamá!!! :shit:
No comentar, no comentar
#1 poxemita
Hay que ser tonto, tienes que llevar a alguien al que darle cera y cortarlo cuando vaya a hablar. Parece que no ha visto Mañaneros.
oceanon3d #3 oceanon3d *
#1 Yo en mañaneros veo los tertulianos de izquierdas y dos de derechas ... cada día todos los días.
#5 Leon_Bocanegra *
#1 No han visto mañaneros ni nada que se le asemeje. Por eso su programa es una puta basura derecharra... Y con una audiencia vergonzosa, mientras que mañaneros es uno de los programas más vistos cada mañana.
