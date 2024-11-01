Críticas al programa de Antonio Naranjo en Telemadrid por su falta de "pluralidad": " Todos sanchistas perdidos"

Desde el Comité Intercentros de Telemadrid denunciaron a ElPlural.com "que los tertulianos que vienen, se desatan" porque "saben a dónde vienen". "Estoy descojonada con la pluralidad de la mesa de mi colega Antonio Naranjo en El Análisis Diario de la Noche: Mariló Montero, Álvaro Nieto, Esteban Urreztieta y Elisa Beni. Todos sanchistas perdidos y súperpartidarios del Gobierno. Falta alguien crítico con el Perro, Antonio"