Críticas a Petro por culpar a una familia por la muerte de un niño hemofílico de siete años en Colombia

Bogotá (EFE).- La muerte de un niño colombiano de siete años que sufría de hemofilia y a quien el sistema de salud dejó de suministrarle un medicamento que requería, provocó este martes críticas al presidente Gustavo Petro, que culpó a la familia del fallecimiento por dejarlo hacer deporte. El menor Kevin Acosta falleció el pasado viernes en Bogotá luego de dos meses de angustiosa espera de su madre, Catherine Pico, para que la salud pública le diera el medicamento Emicizumab, que necesitaba con urgencia para controlar la hemofilia, condición