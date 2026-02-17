edición general
Críticas a Petro por culpar a una familia por la muerte de un niño hemofílico de siete años en Colombia

Bogotá (EFE).- La muerte de un niño colombiano de siete años que sufría de hemofilia y a quien el sistema de salud dejó de suministrarle un medicamento que requería, provocó este martes críticas al presidente Gustavo Petro, que culpó a la familia del fallecimiento por dejarlo hacer deporte. El menor Kevin Acosta falleció el pasado viernes en Bogotá luego de dos meses de angustiosa espera de su madre, Catherine Pico, para que la salud pública le diera el medicamento Emicizumab, que necesitaba con urgencia para controlar la hemofilia, condición

#1 Luiskelele
Hay que ser tremendo hijodeputa para soltar una barbaridad así.
#2 nkdk
#1 Y lo dice Petro y tambien su Ministro de Salud
Catapulta #3 Catapulta
#1 A ver, creo que se refiere a que si no estaba recibiendo la medicación no debería estar haciendo deporte ni nada de riesgo. No que no lo haga medicado, ya que en tal caso no habría problema alguno.
