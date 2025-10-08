edición general
4 meneos
3 clics

La crítica de Van Basten al Villarreal - Barça en Miami

"Tienes una Liga que se juega en España o en Italia y de repente estás jugando la misma Liga en la otra parte del mundo. Tu ventaja como local es totalmente distinta. Es una locura para tus propios seguidores", comentó, defendiendo a los hinchas del Villarreal. No se quedó ahí la ex estrella del Milan, que señaló a LALIGA EA SPORTS como la única culpable de una decisión que perjudicará la competición. "¿Qué tipo de comedia es esta? Realmente no lo entiendo, me parece una locura", señaló de manera irónica.

| etiquetas: barcelona , villarreal , la liga , eeuu , partido , van basten
4 0 0 K 57 actualidad
2 comentarios
4 0 0 K 57 actualidad
SVSRTZ #1 SVSRTZ
Es obvio que adultera la competición una vez mas a favor del Barcelona. Incluso De Jong entiende esto.

Frenkie de Jong: "No me gusta ir a Miami, no es justo para la competición"
0 K 14
denocinha #2 denocinha
Tiene razón, pero hay otras muchas variables como lesionados, sancionados, equipos que hacen rotaciones porque juegan en Europa... Jugar en el extranjero sólo es una más
0 K 10

menéame