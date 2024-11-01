·
meneos
Cristóbal Colón, el hombre que dijo haber hablado con Jesucristo
El doctor en historia Esteban Mira Caballos nos acerca a las facetas más desconocidas de la vida y personalidad de Cristóbal Colón
cultura
cultura
#8
MoñecoTeDrapo
*
#7
muchas dudas de que era sefardí (español), no de que fuera judío converso
1
K
21
#5
MoñecoTeDrapo
#4
converso. En eso hay menos discusión.
1
K
21
#7
kastanedowski
#5
www.dw.com/es/fue-cristóbal-colón-un-judío-sefardí-de-españa/a-70
"Pero otros expertos han puesto en duda sus afirmaciones: los resultados no se han publicado en una revista científica y, por tanto, no pueden verificarse."
Hay dudas
0
K
10
#11
themarquesito
#9
Ese documental también lo vi yo, y las únicas conclusiones claras son las que digo: que genéticamente hablando era del Mediterráneo occidental, y que tenía ciertos marcadores compatibles con ascendencia judía.
Lo interesante o útil de ese documental son los contrastes genéticos que han echado por tierra un montón de propuestas: ni era un Ataíde, ni era un hijo del príncipe de Viana, ni era de los Colón pontevedreses, ni era del linaje alcarreño al que aludían, ni era Pedro Madruga.
0
K
20
#1
MoñecoTeDrapo
*
Titular microblogging y clickbait que no se corresponde con el del vídeo enlazado
0
K
11
#2
eltoloco
Los últimos análisis de ADN no dicen lo mismo. Era español, y concretamente sefardí.
0
K
11
#3
Pertinax
#2
Noooop.
0
K
11
#4
kastanedowski
#2
judio?
0
K
10
#6
themarquesito
*
#2
No dicen eso en absoluto. Lo que dicen los análisis es que era del Mediterráneo occidental, y que tiene ciertos marcadores compatibles con ascendencia judía, que es como no decir nada particularmente concreto. Además, esos dos elementos no contradicen la tesis tradicional de que era ligur, que explico aquí:
meneame.net/m/Artículos/patria-cristobal-colon
0
K
20
#9
eltoloco
*
#6
que fuese español o no es imposible de demostrar, pero era la conclusión a la que llegaron los expertos que llevan trabajando décadas en esto, o eso entendí en el famoso documental de RTVE, aunque hace ya unos meses que lo vi, quizás estoy patinando.
0
K
11
#10
mstk
Era madrileño.
0
K
7
Ver toda la conversación (
11
comentarios)
meneame.net/m/Artículos/patria-cristobal-colon