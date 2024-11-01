Cristina Clemente, notaria: "Yo nunca aconsejaría a una persona de 60 años donar sus bienes en vida, es un error que puede salir muy caro"

Donar en vida sin saber lo que sucederá en los próximos 10 o 15 años podría ser una temeridad. Para la notaria, donar no debería ser una decisión que se tome a la ligera, especialmente si todavía queda mucha vida por delante. "Yo nunca aconsejaría, por ejemplo, a una persona de 60 o 70 años que haga una donación de sus bienes porque no sabemos lo que va a necesitar diez años más tarde. ¿Por qué vamos a anticipar? Hagamos el testamento y esperemos", señala en el vídeo colgado en el canal de Youtube de Notaría Buendía.