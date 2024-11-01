edición general
Cristiano Ronaldo pone fin a su huelga

El portugués no compite desde enero al denunciar competencia desleal en la Saudi Pro League. El futbolista se había declarado en huelga el pasado lunes, 2 de febrero, como gesto de protesta contra la gestión del Fondo de Inversión Pública Saudí (PIF), propietario de los principales clubes del país, ante «la falta de inversión en el club».

| etiquetas: cristiano ronaldo , huelga , fútbol , arabia saudí
7 comentarios
pepel #1 pepel
¿Estaba sin comer?
jmangut #4 jmangut *
Es futbol me es indiferente totalmente, pero que un tío que ha ganado y gana millones se enfrente al estado Saudí porque el club no le paga algunos trabajadores me parece bastante loable.
Se le podrá criticar por muchas cosas, como a todos, pero no creo que muchos en su situación hubiesen tenido un gesto como ese.

Por cierto, la entradilla omite información relevante que cambia el relato completamente, y entiendo que los comentarios #1, #2 y #3 no se han leído la noticia...
josde #2 josde
A su bolsillo no le va a afectar mucho, sera que gana poco y tiene pocos millones.
#5 Suleiman
Menudo drama... No dejará de jugar por los que ejecutan en el país que le pagan...
Dene #7 Dene
En Arabia saudí hay derecho a la huelga??
Rogue #3 Rogue
La huelga del bien peinado es casi como las del sector del metal del campo de Gibraltar.
UsuarioXY #6 UsuarioXY
Los rojelios siempre igual, en cuento ven a alguien que no les gusta hacer huelga se tiran al cuello.

Ya lo estamos viendo con las huelgas de facultativos.

Rojelios os ganáis bien la paguita.
