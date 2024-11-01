Cristiano Ronaldo pone fin a su huelga

El portugués no compite desde enero al denunciar competencia desleal en la Saudi Pro League. El futbolista se había declarado en huelga el pasado lunes, 2 de febrero, como gesto de protesta contra la gestión del Fondo de Inversión Pública Saudí (PIF), propietario de los principales clubes del país, ante «la falta de inversión en el club».
| etiquetas: cristiano ronaldo , huelga , fútbol , arabia saudí
Se le podrá criticar por muchas cosas, como a todos, pero no creo que muchos en su situación hubiesen tenido un gesto como ese.
Por cierto, la entradilla omite información relevante que cambia el relato completamente, y entiendo que los comentarios #1, #2 y #3 no se han leído la noticia...
Ya lo estamos viendo con las huelgas de facultativos.
Rojelios os ganáis bien la paguita.