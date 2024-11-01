Citando un nuevo informe de Rapidan Energy sobre la crisis, la CNBC informó el lunes que la interrupción del suministro mundial de petróleo provocada por Trump se ha convertido, con diferencia, en la peor de la historia. Con el 20 % del suministro mundial de petróleo afectado, la situación actual ha más que duplicado el impacto de la crisis del Canal de Suez de 1956, después de que Gran Bretaña, Francia e Israel invadieran la península del Sinaí en Egipto, lo que suprimió aproximadamente el 10 % del suministro. El informe también señaló que...
2026 Ataque de EEUU e Israel a Irán : 20% petroleo perdido
1978 Revolución de Irán : 5.6% petroleo perdido
1973 Guerra del Yom Kippur : 4.4% petroleo perdido
1990 Guerra Iraq contra Kuwait : 4.3% petroleo perdido
1980 Guerra Iraq contra Irán : 4.0% petroleo perdido
2022 Invasión de Ucrania por Rusia : 3.0% petroleo perdido
Primer presidente norteamericano condenado.
El Asalto al Capitolio.
El fraude electoral que denunció en 2020 que nunca demostró.
Enterrar a su exmujer en el club de golf.
Los documentos secretos de Mar-a-lago.
Epstein.
Aranceles mundiales declarados ilegales.
Primer premio de la paz FIFA.
Primer premio Nobel regalado.
El balazo que le rozó la oreja.
Mayor crisis mundial de petróleo.
Mayor crisis geopolítica de Oriente Medio.
Las quiebras de sus casinos.
La destruccion de la Casa Blanca para un salón de fiestas pagado por empresarios.
La destrucción de la reputación de la cuenta oficial de la Casa Blanca publicando memes.
La teletienda en la Casa Blanca para vender coches