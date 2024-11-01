La crisis petrolera mundial de Trump se convierte en la mayor de la historia [eng]

Citando un nuevo informe de Rapidan Energy sobre la crisis, la CNBC informó el lunes que la interrupción del suministro mundial de petróleo provocada por Trump se ha convertido, con diferencia, en la peor de la historia. Con el 20 % del suministro mundial de petróleo afectado, la situación actual ha más que duplicado el impacto de la crisis del Canal de Suez de 1956, después de que Gran Bretaña, Francia e Israel invadieran la península del Sinaí en Egipto, lo que suprimió aproximadamente el 10 % del suministro. El informe también señaló que...