La crisis del petróleo está a punto de golpear a Estados Unidos (ing)  

Minuto 15: Comparación entre la crisis del petróleo del 73 (que necesitó 7 años para la recuperación económica global), la del 90 y la actual. En las primeras se limitó el flujo del 7% del petróleo mundial. En la actual en torno al 15/20%. Se detalla también cómo ya hay países con severas restricciones y éstas se irán extendiendo hasta alcanzar a USA que, pese a ser uno de los principales exportadores, importa más petróleo del que exporta. Todo indica que la situación se encamina hacia una recesión económica global mayor que las precedentes.