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La crisis del petróleo está a punto de golpear a Estados Unidos (ing)

La crisis del petróleo está a punto de golpear a Estados Unidos (ing)  

Minuto 15: Comparación entre la crisis del petróleo del 73 (que necesitó 7 años para la recuperación económica global), la del 90 y la actual. En las primeras se limitó el flujo del 7% del petróleo mundial. En la actual en torno al 15/20%. Se detalla también cómo ya hay países con severas restricciones y éstas se irán extendiendo hasta alcanzar a USA que, pese a ser uno de los principales exportadores, importa más petróleo del que exporta. Todo indica que la situación se encamina hacia una recesión económica global mayor que las precedentes.

| etiquetas: petróleo , irán , recesión , racionamiento , inflación
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10 comentarios
9 2 1 K 104 actualidad
MisturaFina #1 MisturaFina
EEUU sin gasolina jajajaja estoy deseando verlo. Se merecen acabar como una republica bananera. Se merecen ser el pais más pobre del mundo.
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pepel #2 pepel
#1 Tienen a Venezuela, y sin pasar por Ormuz.
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Noeschachi #3 Noeschachi
#2 El mercado y por tanto los precios en EEUU los marca la oferta global. EEUU sigue importando fuera de su territorio y "colonia" caribeña, asi que bloquear la exportación no les va a convertir en un oasis al margen del resto del mundo. Por no hablar de que el impacto en el resto de la economía mundial tambien les afecta.
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pepel #5 pepel
#3 En estos momentos controla el 80% de las existencias, e incluso puede indicar a su Venezuela a quién vender, y a qué precio
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Dragstat #6 Dragstat
#5 eso no va a suceder, lo van a vender al mejor postor, básicamente lo que están haciendo, no van a regalar el petróleo pudiendo ganar más, esto es un negocio privado, no piensan en sus ciudadanos o su país sino en su propio beneficio. Es lo mismo que con la vivienda en todo Occidente. El negocio está montado para ganar dinero, no son una ONG.
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#7 Dav3n
#2 El de Venezuela necesita años de inversiones para producir a niveles que puedan marcar una diferencia real.

Las cosas nunca son tan sencillas cuando se trata de extraer recursos estratégicos.
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pepel #8 pepel
#7 Para eso tiene a REPSOL y otros inversionistas con ganas de hacer sus negocios en Venezuela. Sin arriesgar capital norteamericano.
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#9 Dav3n *
#8 Claro, dentro de 3 a 5 años si aceptan meterse en un país asaltado por la fuerza, cosa que de momento no está pasando.

En el mundo real, vamos, en el mundo mágico de nubes y piruletas de fresa... Sin duda, ya está hecho, vamos.
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filosofo #4 filosofo *
El vídeo es largo. Para el que tenga paciencia creo que merece la pena. Lo fundamental está bien explicado y fundamentado.
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Milmariposas #10 Milmariposas
Se llevará a mover el pueblo norteamericano en rickshaw? Estoy deseando verlo!
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menéame