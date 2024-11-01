Crisis de natalidad: por qué la migración no puede resolverla [EN]

Para muchos responsables políticos abrir las fronteras y acoger a los inmigrantes parece una solución rápida para reponer la fuerza laboral menguante y apuntalar los sistemas de pensiones. Sin embargo, la migración, si bien es útil, no puede por sí sola revertir las profundas tendencias sociales y económicas que impulsan la baja natalidad. A medida que los migrantes se integran en los mercados laborales y adoptan los estilos de vida locales. Se enfrentan a las mismas limitaciones estructurales que les hacen tener menos hijos.