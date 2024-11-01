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Crisis de natalidad: por qué la migración no puede resolverla [EN]

Crisis de natalidad: por qué la migración no puede resolverla [EN]

Para muchos responsables políticos abrir las fronteras y acoger a los inmigrantes parece una solución rápida para reponer la fuerza laboral menguante y apuntalar los sistemas de pensiones. Sin embargo, la migración, si bien es útil, no puede por sí sola revertir las profundas tendencias sociales y económicas que impulsan la baja natalidad. A medida que los migrantes se integran en los mercados laborales y adoptan los estilos de vida locales. Se enfrentan a las mismas limitaciones estructurales que les hacen tener menos hijos.

| etiquetas: natalidad , soluciones , inmigración
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5 comentarios
6 1 0 K 81 Natalidad
#1 drstrangelove
¿Qué más dará la natalidad, mientras aumente mucho más la productividad del trabajo? Es como aumentar artificialmente el número de cotizantes.
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Robus #3 Robus
Vendrán más, y más, y más… problema resuelto.

Ahora, España habrá dejado de ser España, lo que no deja de ser… ¿irónico?
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EldelaPepi #4 EldelaPepi
#3
O eso o cargarse a la peña que tenga mas de 50 años.
Tú verás.

¿y qué le va a pasar a España?
Los hijos de los inmigrantes nacidos en España que lo soliciten son tan españoles como tú y como yo.
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ytuqdizes #5 ytuqdizes *
"A medida que los migrantes se integran en los mercados laborales y adoptan los estilos de vida locales"
Definitivamente, no vivo en el mismo barrio que el redactor.
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