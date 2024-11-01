edición general
La crisis económica de Irán: Colapso monetario, inflación y malestar social

Teherán, Irán, se enfrenta a una de sus crisis económicas más graves en décadas, marcada por un desplome histórico de su moneda nacional, una inflación persistentemente alta y un malestar social generalizado. Si bien las afirmaciones virales en redes sociales sugieren que la moneda iraní ha caído a cero frente al dólar estadounidense, la realidad es más compleja y alarmante.

etiquetas: iran , colapso economico
#6 eipoc
#4 bien dicho. A ver si la gente se entera de lo que son los EEUU.
9 K 102
Albaricoquero #21 Albaricoquero
#6 si estos fueran fascistas unidas podemos estaría cabalgando en contradicciones pidiendo alguna financiación para algún programa de mierda. Quizás ya lo hicieron.
0 K 6
#24 eipoc
#21 Unidas Podemos es socialdemocracia, la cara "amable" del fascismo.
0 K 10
Albaricoquero #26 Albaricoquero
#24 la socialdemocracia es algo muy muy diferente al partido causas impuestas pro fascistas de podemos.
No tienen nada que ver
0 K 6
ewok #2 ewok
Y sequía.
5 K 79
#13 eipoc
#11 ¡Muerte a la inteligencia!
2 K 39
#1 eipoc
Se llama bloqueo y sanciones. De nada.
2 K 37
aPedirAlMetro #3 aPedirAlMetro
#1 Una imagen vale mas que mil palabras  media
1 K 23
#9 eipoc
#3 como si eso no fuese artificial. Afortunadamente Irán no tiene nada que comerciar con EEUU, para eso ya tiene a sus socios. A ver qué tal les va con las sanciones a China xD xD xD
0 K 10
StuartMcNight #10 StuartMcNight
#3 Si no ves que ese grafico es evidentemente erroneo, poco se puede hacer por ti. No la cotizacion actual, obviamente... si no creer que el IRR real lleva cinco años completamente plano con el cambio 1 a 42,000 que es lo que esa web muestra.

Lo que ha causado el problema es el cambio informal. El real. El que lleva mucho tiempo sin ser 42000
1 K 20
aPedirAlMetro #22 aPedirAlMetro
#10 Gracias, Sheldon, por ti si que se puede hacer poco.
Sigue centrándote en chorradas que no aportan nada... mientras los adultos debaten sin faltarse al respeto.

Aquí el gráfico, sacado de Google, de los últimos 5 años, con las oscilaciones que tanto añoras:  media
0 K 9
Albaricoquero #4 Albaricoquero
#1 se llama fascismo y opresión. De nada
1 K 16
kumo #5 kumo
Los iranies cansados del Islam, la teocracia, la sharia, la falta de libertad, los abusos, la represión... La peña por aquí, "es que los jóvenes se quejan por que la economía les va mal" Ya, ya... :roll:
3 K 37
Eibi6 #7 Eibi6
#5 lo sabes por qué vives en Irán? Las revoluciones nacen por las cosas del comer, por mucho que te las disfracen de valores muy muy buenos y bonitos
4 K 39
kumo #12 kumo
#8 #7 Son los propios ciudadanos los que han salido diciendolo en vídeos y entrevistas, pero oye, tú a tu bola.

La economía puede ser un punto más, innegable, pero ya estaban en la mierda antes. Que un país tenga una economía de mierda no significa automáticamente que haya una revolución. Normalmente hay otros detonantes.
2 K 29
#15 eipoc
#12 deberías cambiar de fuentes. Estoy seguro que no te han contado nada de los degollamientos que han cometido contra el pueblo, niños incluidos, ese que sale a apoyar al gobierno y del que tampoco te muestran las manifestaciones a favor.
1 K 28
kumo #17 kumo
#15 Claro, todos se equivocan, menos tú. Tus fuentes son las buenas. Irán era un remanso de paz que apenas ha vivido protestas nunca. Creo que no te pagan lo suficiente :roll:
0 K 9
Albaricoquero #23 Albaricoquero
#17 llevan asesinando gente desde la revolución Islamica.
Se han cargado a mujeres por violar la ley Islamica escuchando música occidental....
Se han llegado a cometer crimines tan bárbaros como casar a chicas y niñas con guardias para que no Maurieran vírgenes, las han violando y luego las han ejecutado.
Eso en una mente Islamica enferma y perversa era hacer algo bueno por la chica.

Hitler, musolini, Franco, ayatola:

Todos ellos tenían opositores de izquierdas viviendo en sótanos o huecos en las paredes para evitar la limpieza ideologíca. Hasta que entraban derribando la puerta te sacaban y te ejecutaban.

Esto apoya la podemia
0 K 6
#25 eipoc
#17 ni tú ni occidente sois el mundo entero. Ni siquiera en occidente todo el mundo se lo traga. Si ese es tu argumento estás dejando bien claro cuál es el nivel.
0 K 10
Eibi6 #18 Eibi6
#12 hay otros detonantes, es más la chispa suele ser cualquier otra cosa, pero sin una economía rota nunca verás una revolución

Vamos un puñado de entrevistas que has visto en prensa/Twitter que quiere justificar las protestas violentas es lo que tomas como el todo. Yo siempre digo lo mismo cuando os vais por ese lado de qué son supermegaislamistas y te matan por todo, cuando sacan imágenes de Teherán en noticias "blancas" (hace un par de días enlace una sobre la reconstrucción después de los bombardeos israelíes) siempre aparecen mujeres sin velo por la ciudad; cosa que nunca veo cuando las noticias hablan de Arabia Saudi, ahí ya directamente ni suele aparecer ninguna mujer
0 K 10
Tkachenko #19 Tkachenko
#18 Vamos un puñado de entrevistas que has visto en prensa/Twitter que quiere justificar las protestas violentas es lo que tomas como el todo.

Estooooo....es el astroturfer NAFO haciendo su trabajo.
1 K 28
kumo #20 kumo
#18 Nunca ha muerto ninguna mujer en Irán a manos de la policía de la moral por no llevar velo. Tampoco estamos en guerra con Eurasia.

Me hace gracia que de la corriente de "Al fascimo no se le discute, se le combate" venga ahora el "Es que la protestas en Teheran son violetas, buahhh, buahhh..." Pero claro, como lo primero lo suelen decir mucho los guerrerillos de teclado a sueldo, pues tampoco me sorprende.
1 K 19
#8 eipoc
#5 ¿a quién vas a creer? ¿a los propios ciudadanos o a Hollywood?
2 K 39
Malinke #11 Malinke
#8 ¡Vivan las cadenas!
0 K 11
Macnulti_reencarnado #16 Macnulti_reencarnado
Alucino con los defensores de follacabras. Que problema tendrán en su neurona.
1 K 17

