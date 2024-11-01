La crisis económica de Irán: Colapso monetario, inflación y malestar social

Teherán, Irán, se enfrenta a una de sus crisis económicas más graves en décadas, marcada por un desplome histórico de su moneda nacional, una inflación persistentemente alta y un malestar social generalizado. Si bien las afirmaciones virales en redes sociales sugieren que la moneda iraní ha caído a cero frente al dólar estadounidense, la realidad es más compleja y alarmante.