La crisis de la deuda y del dólar es inevitable

Peter Schiff es el director ejecutivo de Euro Pacific Asset Management y el presentador del Peter Schiff Show. Schiff explica por qué la inflación está fuera de control, los precios del oro y la plata están en auge y la inminente crisis de la deuda y del dólar es inevitable.

#2 JanSolo
Demasiados años de gobiernos de centro y de derechas tenían que pasar factura antes o después.
EldelaPepi #4 EldelaPepi
A no ser que entre una cantidad ingente de petróleo, digamos de, por ejemplo Venezuela y se alargue la guerra contra Rusia unos añitos mas y así exportar armas a cascoporro.

Está tó pensao. El ajedrez en 17 dimensiones ese.
WcPC #1 WcPC
La deuda pública en moneda que cree el estado nunca va a ser un problema para dicho estado.
Se llama igual que la deuda privada, pero es completamente distinto.
#3 odissey
#1 Webb (que trabajó para Soros) le preguntó al mismo cual era el fin de esa deuda exponencial y creciente de los estados y según el, por supuesto, le dijo que el plan desde hace muchos años es emitir una deuda gigantesca y cuando lo gobiernos quiebren, apropiarse de los activos de la gente con la excusa de "salvar la sociedad"y poner al ejercito en las calles para combatir las protestas. Su libro, que lo publico de forma gratuita lo puedes encontrar en un montón de sitios.

redinternacional.net/2025/06/18/libro-el-gran-saqueo-david-rogers-webb
