Crisis de los cribados (JRMora)

En el Partido Popular celebraron ayer la última de las tres jornadas de su XVII Congreso Regional del PP andaluz donde el sonrisas fue reelegido líder del PP de Andalucía con un 99,95% de los votos. Estos saraos son el equivalente a que tu abuela te monte la fiesta de cumpleaños y sea la que tiene la última palabra sobre si eres el más guapo de la reunión. Amén de la habitual recreación obligada de unidad, ya saben, el PP siempre ha sido una formación grande, libre y muy unida, y del ambiente festivo autofelatorio, Bonilla (...)

#1 soberao
La sonrisa de JuanMa Moreno tiene miles de horas de ensayo en el espejo de su casa diciéndose a sí mismo lo guapo que es y el trabajo que tiene conseguir esa pose tan depurada. Hay que reconocerle ese trabajo narcisista de horas de soledad en el espejo del cuarto de baño de su casa, para cuando tenga una reunión con periodistas y fotógrafos esa sonrisa sea impecable y que no se note que es forzada y ensayada porque JuanMa en la intimidad nunca sonríe, sino que cuando sonríe está trabajando.…   » ver todo el comentario
sotillo
sotillo
Cuando tu programa político es un chiringuito de ¿Dónde está la bolita? Para extraer los recursos públicos en favor de la cuadrilla tienes que tener una puesta en escena muy refinada y unos “Ganchos “ a la altura de la estafa , si no es así corres el peligro de que alguien se de cuenta
0 K 10

