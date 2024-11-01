Crisis de los cribados (JRMora)

En el Partido Popular celebraron ayer la última de las tres jornadas de su XVII Congreso Regional del PP andaluz donde el sonrisas fue reelegido líder del PP de Andalucía con un 99,95% de los votos. Estos saraos son el equivalente a que tu abuela te monte la fiesta de cumpleaños y sea la que tiene la última palabra sobre si eres el más guapo de la reunión. Amén de la habitual recreación obligada de unidad, ya saben, el PP siempre ha sido una formación grande, libre y muy unida, y del ambiente festivo autofelatorio, Bonilla (...)