La crisis crediticia en Argentina se agrava a medida que la inflación y los costes de los servicios públicos afectan a los hogares (Eng)

Está aumentando fuerte la morosidad: más gente no puede pagar créditos. Paso en poco tiempo de ~2,8% a más del 10%. La causa principal es la inflación y una subida de tarifas (luz, gas, transporte). Aumentan los impagos de préstamos en Argentina, ya que los ingresos no alcanzan a seguir el ritmo de la inflación y se recortan las ayudas a los servicios públicos. Los analistas advierten de que el aumento de los precios de la energía podría agravar los impagos y la inflación