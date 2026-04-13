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La crisis crediticia en Argentina se agrava a medida que la inflación y los costes de los servicios públicos afectan a los hogares (Eng)

Está aumentando fuerte la morosidad: más gente no puede pagar créditos. Paso en poco tiempo de ~2,8% a más del 10%. La causa principal es la inflación y una subida de tarifas (luz, gas, transporte). Aumentan los impagos de préstamos en Argentina, ya que los ingresos no alcanzan a seguir el ritmo de la inflación y se recortan las ayudas a los servicios públicos. Los analistas advierten de que el aumento de los precios de la energía podría agravar los impagos y la inflación

| etiquetas: impagos , salarios , crisis , crédito , argentina , milei , hogares
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2 comentarios
7 1 1 K 82 actualidad
#1 cosko
Siempre se habla de la deuda pública. Una cosa curiosa es que no se suele mostrar cual es la deuda privada.
Si la deuda pública baja, pero la privada sube, me da la sensación (y esto es opinión que necesita ser contrastada) de que el sistema está, más o menos, en la misma situación. Incluso puede que peor, porque el estado es más resiliente que un montón de particulares.
¿Está pasando esto en Argentina?
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Findeton #2 Findeton
#1 Antes los bancos no concedían hipotecas. Ahora sí. ¿Tan malo es eso? Me da a mi que no.

La deuda privada sí puede ser buena, sobre todo cuando es a tasas de interés razonables.
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