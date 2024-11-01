Criogenia 2.0: anuncian una tecnología que no te resucitará pero sí te dejará "menos muerto"

Catorce minutos. Ese es el margen técnico dentro del cual el glutaraldehído tiene que empezar a circular por el cerebro para que la preservación funcione. Después del último latido, antes de que la microvasculatura colapse bajo el peso de sus propios eritrocitos aglomerados, la solución química debe entrar en el tejido y fijar las conexiones neuronales en su posición exacta, como ámbar biológico. Si el proceso llega tarde, la estructura se pierde...