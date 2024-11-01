edición general
Creías tener una conexión increíble por Tinder, pero en realidad estabas hablando con ChatGPT

Que te den gato por liebre al ligar en Tinder lleva pasando desde que existe la app; fotos hechas desde el ángulo perfecto para sacar tipazo, descripciones poco ajustadas a la realidad o directamente información falsa. Ahora hay que sumarle un riesgo más: que la persona con la que llevas días chateando y teniendo conversaciones profundas esté usando ChatGPT para responderte.

BARCEL0NÍ #3 BARCEL0NÍ
DIgo hace tiempo que todo esto de la IA llevará a que se incrementen los contactos en persona: no nos creeremos los videos de los políticos, los iremos a ver en persona. No nos creeremos las interacciones en apps de ocntactos, iremos a bares a ligar, no nos creeremos las imágenes de los conflictos, renacerá la foto química e iremos a ver exposiciones donde expondrán también los negativos...

AL tiempo!

Vale, me flipo un poco pero lo creo
celyo #6 celyo
#3 y aquello que no veas con tus propios ojos no te lo creerás.

Si ahora nos quejamos de los conspiranóicos, en el futuro esto va a ser ......
Laro__ #2 Laro__ *
Lo divertido es que las mejores conexiones se estarán produciendo entre dos bots... igual que aquí, en meneame...
TipejoGuti #5 TipejoGuti
#2 Muy buena, esa reflexión bien que ser la base para una historia romántica muy actual y original, un Cirano doble y tecnológico.
riz #1 riz
"personas reales que usan un chatbot para planear sus respuestas y parecer la pareja perfecta" xD xD xD xD ¿En serio?
lonnegan #8 lonnegan
#1 creian usar un chatbot sin saber que chatgpt son personas tecleando respuestas que una voz sintética reproduce, es el timo mas grandes de la historia ijijiji
TikisMikiss #4 TikisMikiss
"la persona con la que llevas días chateando y teniendo conversaciones profundas"

Alguien se ha creído que Tinder es el iRC xD

A ver, por la app hay que hablar lo justo y rápidamente quedar. Lo demás es perder el tiempo.

Conversaciones profundas :palm:
#7 AlexGuevara
Pero hay más. Podrían ser dos personas usando ChatGTP en Tinder para hablar "entre ellas"
