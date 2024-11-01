Creías tener una conexión increíble por Tinder, pero en realidad estabas hablando con ChatGPT

Que te den gato por liebre al ligar en Tinder lleva pasando desde que existe la app; fotos hechas desde el ángulo perfecto para sacar tipazo, descripciones poco ajustadas a la realidad o directamente información falsa. Ahora hay que sumarle un riesgo más: que la persona con la que llevas días chateando y teniendo conversaciones profundas esté usando ChatGPT para responderte.