Creíamos que la Generación Z estaba volviendo en masa a la Iglesia. La culpa del espejismo la tiene un error en una encuesta

La supuesta vuelta masiva de la Generación Z a la Iglesia es un espejismo causado por encuestas opt‑in distorsionadas por bots y usuarios que buscan recompensas. Los estudios rigurosos muestran que la práctica religiosa sigue cayendo, con menos sacramentos y vocaciones en España. Aun así, muchos jóvenes mantienen creencias espirituales que no es la religión, tal como se entiende la religión oficial, mezclando fe, estética pop y búsqueda de sentido. No regresan a las instituciones, pero sí a formas personales de espiritualidad.

#3 diablos_maiq
Para creer eso hacía falta ser muy creyente.
#4 ur_quan_master
#3 muy crédulo. xD

" Un error en la encuesta"... Abajo y sin frenos.
#2 platypu
Nunca he visto una sola encuesta que diga eso. Es mas todas las que se han subido por aqui decian lo contrario
#5 encurtido
#2 Supongo que alguien ha podido pensarlo al ver una ristra de twitts/tiktoks/instagram con jóvenes siendo creyentes. O por ejemplo hay influencers como el llados o ese de los tatuajes que ahora su contenido está enfocado en esta "transformación" o vuelta al cristianismo.

Pero vamos que hay que saber distinguir la enésima viralidad de algún tema sin relevancia, de las verdaderas tendencias.
#1 antesdarle
Bueno supongo que es cíclico volver a una búsqueda más espiritual. Igualmente la búsqueda de la identidad y del sentido desde el punto más existencial creo que es algo que ha preocupado a todas las generaciones.
