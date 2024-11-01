Creíamos que la Generación Z estaba volviendo en masa a la Iglesia. La culpa del espejismo la tiene un error en una encuesta

La supuesta vuelta masiva de la Generación Z a la Iglesia es un espejismo causado por encuestas opt‑in distorsionadas por bots y usuarios que buscan recompensas. Los estudios rigurosos muestran que la práctica religiosa sigue cayendo, con menos sacramentos y vocaciones en España. Aun así, muchos jóvenes mantienen creencias espirituales que no es la religión, tal como se entiende la religión oficial, mezclando fe, estética pop y búsqueda de sentido. No regresan a las instituciones, pero sí a formas personales de espiritualidad.