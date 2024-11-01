edición general
Creía que unas vacaciones en camper eran baratas, hasta que calculé que por los 40.000 euros que cuesta la furgo me puedo ir 14 años de hotel a Bali

Creía que unas vacaciones en camper eran baratas, hasta que calculé que por los 40.000 euros que cuesta la furgo me puedo ir 14 años de hotel a Bali

A menudo se dice que viajar en camper o autocaravana es más barato, porque llevas la casa a cuestas y te ahorras el alojamiento.

Supercinexin
Lo más barato es irte al pueblo a casa de tus padres, como se ha hecho toda la vida de Dios. Comida y alojamiento gratis, los chiquillos dándole por el culo a los abuelos y tú con los colegas en el bar.

Eso sí son vacaciones de verdad. No las cambies por nada.
Verdaderofalso
40000€ la furgo? Suerte.

Será buscando una de segunda o tercera mano con más kilómetros que el fugitivo y/o haciéndotela tú mismo con una furgoneta que ha pasado por más manos que un balón de baloncesto…
O eso o cuentas ya con una furgoneta tuya y le montas un kit.

Si te vas al mundo autocaravana ahí ya se juega en otra liga de precios. Desde el COVID se han venido muy arriba y no digamos en los alquileres que encima crecen como setas.

Otra solucion que he visto ultimante es gente que te alquila su autocaravana o camper cuando no la usan ellos mismos y así se pagan la cuota alquilándola.
Ojo con esto porque ya me han contado de casos donde la picaresca española sale enseguida, pedir siempre toda la documentación de la empresa y demás
JGG
Entonces, el valor de la furgo a los 14 años es 0?
Veelicus
#3 No, pero la gasolina que has gastado en esos 14 años y el mantenimiento, seguro, itv e impuestos varios seguro que es mayor que el valor de la furgo al de 14 años
Macnulti_reencarnado
O 300 años a mi pueblo. Menuda idiotez.
AlexGuevara
Además de verdad
