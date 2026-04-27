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Crecen un 54 % los hogares con dos o más viviendas y un 63 %, ninguna

Crecen un 54 % los hogares con dos o más viviendas y un 63 %, ninguna

Además, la estructura patrimonial se ha polarizado en España en tres direcciones simultáneas: entre 2008 y 2022, los hogares sin ninguna propiedad pasaron del 15 % al 22,1 % de la población; aquellos con dos o más propiedades crecieron del 26,8 % al 37,1 % y los que tienen una sola propiedad cayeron del 58,3 % al 40,9 %. Según el informe, el crecimiento del parque inmobiliario -de unos dos millones de viviendas entre 2008 y 2025- no se repartió de forma equilibrada, sino que benefició principalmente a quienes ya acumulaban patrimonio.

| etiquetas: riqueza , patrimonio , vivienda , desigualdad
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4 comentarios
6 1 0 K 94 actualidad
Andreham #1 Andreham
Vaya, el acaparamiento de capital lleva a desigualdades más grandes.

Ni que fuera la definición exacta de capitalismo.
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#4 VFR
#3 Y a que edad lo heredan
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#2 VFR
Ahora falta saber el número de años que lleva trabajando cada grupo de media
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#3 selufetto
#2 O el patrimonio heredado de media.
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menéame