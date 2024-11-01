edición general
Crece la tensión diplomática entre Bélgica y EEUU tras comparar un líder de la coalición a Trump con Hitler

La tensión diplomática entre los Gobiernos belga y estadounidense a raíz de que el embajador de Estados Unidos en Bélgica, Bill White, acusara al país de "acoso antisemita" por un proceso judicial ha escalado en las últimas horas después de que el alto diplomático amenazara con vetar la entrada a Estados Unidos del líder de los socialistas flamencos (Vooruit), Conner Rousseau, quien en una reciente publicación en redes sociales comparó a Donald Trump con Adolf Hitler.

#1 UNX
"Señala que la publicación en cuestión lleva "semanas" disponible en sus redes sociales y considera que el hecho de que el embajador estadounidense se haya centrado en ellas ahora responde a su enfado por no lograr interferir para frenar la causa judicial en Amberes."

Por cosas como estas hay que frenar al globalista de Trump. No va a parar hasta imponer su ideología en todo el planeta, y no somos capaces de frenar al jodido pederasta naranja.
4
#2 Nasser
Bueno Trump es igual de tarado que Hitler pero más gilipollas{troll}
2
Un_señor_de_Cuenca
#2 Es difícil saber cuál de los dos es más gilipollas. Hitler creía en serio que Alemania podría conquistar y controlar toda Europa y la mitad de Asia, y que los Untermensch no iban a poder defenderse ante la evidente superioridad alemana.

Trump es tremendamente gilipollas, piensa que es inteligente, piensa que ser blanquito y hablar inglés es mejor que cualquier otra cosa, y como todos los gilipollas, no es consciente de su nivel de ignorancia e ineptitud.

Me debato entre ambas opciones.
0
josde
Una gran verdad, esa comparación.
2
#7 ernovation
#3 Las personalidades de ambos narcisistas coinciden bastante.
0
#5 wendigo
C&P "El Ministerio de Exteriores que dirige Prévot convocó el martes a White para reprenderle y recordarle los "límites de su función", después de que días antes exigiera al Gobierno belga que intercediera para parar un proceso judicial abierto en Amberes por un caso de presuntas circuncisiones ilegales, realizadas en la comunidad judía por personas sin la formación médica que exige la ley."

Joder ,,, Antisemita total ... que vergüenza, si cortar prepucios lo puede hacer cualquiera

Saludos
1
#8 pirat
#5 Por eso se llaman rabinos los que se la chupan a los niños que circuncidan...
2
Supercinexin
¿Tensión? Yo hubiera esperado que se lo tomase como un cumplido.
0
OrialCon_Darkness
pero no era el propio zanahorio el que decía que le caían bien los dictadores y, lo bien que le sentaría un dictador a yankilandia? Yo hasta creo que la sangre alemana de trump sintió un escalofrío de placer.
0
ansiet
Trump=Hitler
0
#11 Tecar
Vamos hombre no me jodas.
Trump no le llega a Hitler ni a la suela de los zapatos.
No sé qué sentido tiene engañarse de esta manera e intentar engañar al personal.
0

menéame