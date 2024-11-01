Crece la tensión diplomática entre Bélgica y EEUU tras comparar un líder de la coalición a Trump con Hitler

La tensión diplomática entre los Gobiernos belga y estadounidense a raíz de que el embajador de Estados Unidos en Bélgica, Bill White, acusara al país de "acoso antisemita" por un proceso judicial ha escalado en las últimas horas después de que el alto diplomático amenazara con vetar la entrada a Estados Unidos del líder de los socialistas flamencos (Vooruit), Conner Rousseau, quien en una reciente publicación en redes sociales comparó a Donald Trump con Adolf Hitler.
Por cosas como estas hay que frenar al globalista de Trump. No va a parar hasta imponer su ideología en todo el planeta, y no somos capaces de frenar al jodido pederasta naranja.
Trump es tremendamente gilipollas, piensa que es inteligente, piensa que ser blanquito y hablar inglés es mejor que cualquier otra cosa, y como todos los gilipollas, no es consciente de su nivel de ignorancia e ineptitud.
Me debato entre ambas opciones.
Joder ,,, Antisemita total ... que vergüenza, si cortar prepucios lo puede hacer cualquiera
Saludos
Trump no le llega a Hitler ni a la suela de los zapatos.
No sé qué sentido tiene engañarse de esta manera e intentar engañar al personal.