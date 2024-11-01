Crece la tensión diplomática entre Bélgica y EEUU tras comparar un líder de la coalición a Trump con Hitler

La tensión diplomática entre los Gobiernos belga y estadounidense a raíz de que el embajador de Estados Unidos en Bélgica, Bill White, acusara al país de "acoso antisemita" por un proceso judicial ha escalado en las últimas horas después de que el alto diplomático amenazara con vetar la entrada a Estados Unidos del líder de los socialistas flamencos (Vooruit), Conner Rousseau, quien en una reciente publicación en redes sociales comparó a Donald Trump con Adolf Hitler.