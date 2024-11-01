edición general
Crece la renta y disminuye la pobreza en Barcelona pero se enquista la desigualdad y la exclusión social

La encuesta demográfica del ayuntamiento concluye que se ha reducido la pobreza y ha aumentado la renta disponible entre 2022 y 2024.

Feindesland #1 Feindesland
Si disminuye la pobreza, la desigualdad me la sopla.
Cuando se fue a Madrid el millonario del pueblo, bajó la desigualdad, pero no mejoramos nada.
Hay medidas que son chorradas.
Torrezzno #3 Torrezzno
#1 Lo de la desigualdad es un indicador de cómo está repartida la riqueza. Efectivamente, a ti y a mí puede darnos igual que alguien gane más que nosotros, pero las estadísticas muestran que el dinero está cada vez más concentrado, lo cual indica que la distribución de la riqueza es cada vez más desigual.
oricha_1 #5 oricha_1
#3 SI la distribución de la riqueza hace que todos sean más pobres , no sirve de nada de que se reparta la riqueza.
Si todos mejoran su calidad de vida incluso cuando se concentra la riqueza en pocos , todos salimos ganando . Todos mejoran. , unos mas que otros
silvano.jorge #9 silvano.jorge
#5 a misma riqueza la distribución hace que la mayoría sea más rica.
Estás confundiendo distribución con disminución.
oricha_1 #10 oricha_1
#9 Y tú estás confundiendo con que la riqueza es finita e indivisible.
Cada año hay una inflación del 2-3% que hace que el valor de las cosas disminuya, pero a su vez hay millones de personas que crean bienes y servicios con su trabajo así que la riqueza de hoy es menor que la riqueza dentro de 10 años.
¿Hay concentración de riqueza en menos manos? MAL
¿Todo el mundo vive mejor que en tiempos pasados? BIEN
#7 Alcalino
#1 son las trampas que hacen las estadísticas.

Si los ricos se hacen más ricos, pero tu te quedas como estas, ¿que pasa si sacas la media entre los dos?

Es las clase de indicadores que sirven para hacer grandes titulares
Robus #8 Robus
#1 Estoy de acuerdo pero depende de como se mida el "disminuye la pobreza":

Imaginate que hay 4 personas que cobran 10 de media pero hay otro que solo cobra 5 y ese está en la pobreza.

Total, 5 personas con unos ingresos medios de 45/5 = 9.

Llega un rico que cobra 100, los ingresos medios se disparan a 145/10 = 14.5

La pobreza no ha disminuido, la desigualdad a aumentado pero, de cara a la galería, la renta media a aumentado un 50% (aprox.)

Si para el indice de pobreza miran realmente a los pobres, no hay problema, si miran las "medias", sí.
Torrezzno #2 Torrezzno
Si disminuye la pobreza como se enquista la exclusión social?
#4 Mesopotámico
#2 llegan ricos, las media de renta per capita sube, pero los pobres siguen siendo pobres, y mas en bcn
oricha_1 #6 oricha_1
#4 Tu comentario es incompleto .
las media de renta per capita sube, pero los pobres siguen siendo pobres, PERO MENOS POBRES QUE ANTES
Te falto agregar eso al final.
Si eres pobre. y tienes sanidad, calidad de vida y proteccion social , puedes no tener 1 centimo en tu cuenta corriente ni propiedades a tu nombre , pero tu vida es mejor
