Crece la presión sobre Bruselas para prohibir las redes sociales a menores en toda la UE

Los gobiernos de toda Europa se apresuran a impedir que los menores de 15 años accedan a las redes sociales. Francia ya ha aprobado su prohibición. Dinamarca ha cerrado un acuerdo político. España estudia elevar el límite a 16 años. Grecia, que prevé aplicar la prohibición a partir de 2027, presiona ahora a Bruselas para lograr un enfoque europeo unificado.
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Esto hay que prohibirlo como sea, la realidad es demasiado dura para conocerse antes de los 16
Ahí los políticos no pueden meter mano ni filtrar la información
Es cierto también que en las redes, la gente expresa también mucho mierda y odio, independientemente de si es por temas políticos o no, alguien pone cualquier cosa y ya hay 4 criticando y echando mierda, aunque diga que ha ido el finde al parque de atracciones, la gente en las redes escupe todo el odio que lleva dentro.
El problema es que para ponerlo en práctica la única forma es tener fichado a todo el mundo en internet.
Apuesto a que a todas las plataformas y proveedores de internet les parecerá una idea genial la de "cuidar a los niños" de esta forma.
Prohibir el uso de las redes sociales a los menores es extender esa protección más allá de la vida en el mundo real, algo lógico.
Ahora que, si a ti te da igual con quien se junta tu hijo y a los sitios que va pues entiendo que esta medida le parezca mal.