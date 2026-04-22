Crece la presión sobre Bruselas para prohibir las redes sociales a menores en toda la UE

Los gobiernos de toda Europa se apresuran a impedir que los menores de 15 años accedan a las redes sociales. Francia ya ha aprobado su prohibición. Dinamarca ha cerrado un acuerdo político. España estudia elevar el límite a 16 años. Grecia, que prevé aplicar la prohibición a partir de 2027, presiona ahora a Bruselas para lograr un enfoque europeo unificado.