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Crece la presión sobre Bruselas para prohibir las redes sociales a menores en toda la UE

Crece la presión sobre Bruselas para prohibir las redes sociales a menores en toda la UE

Los gobiernos de toda Europa se apresuran a impedir que los menores de 15 años accedan a las redes sociales. Francia ya ha aprobado su prohibición. Dinamarca ha cerrado un acuerdo político. España estudia elevar el límite a 16 años. Grecia, que prevé aplicar la prohibición a partir de 2027, presiona ahora a Bruselas para lograr un enfoque europeo unificado.

| etiquetas: unión europea , verificación de edad , menores , redes sociales
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15 comentarios
6 1 0 K 65 actualidad
#3 jgaztelu
Y "casualmente" habrá que implantar los sistemas de verificación de edad para hacer que se cumpla... :roll:
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JohnSecada #8 JohnSecada *
#1 #3 #6 y más, con lo agustito que estábamos solo con la SER, el país y la 1 y ahora viene cualquier idiota en TikTok y nos puede poner la cara colorada

Esto hay que prohibirlo como sea, la realidad es demasiado dura para conocerse antes de los 16 xD
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hazardum #10 hazardum *
#8 Personalmente para mi no es un tema político, cada cual que vea lo que le de la gana, si no un tema de hipervigilancia y estar conectado 24 horas a las redes, todos con su instagram,X, etc, en vez de estar disfrutando de la vida y sin que tengan que competir entre ellos, todo el postureo vacio, superficialidad, bullying digital, etc, no creo que sea bueno para los jovenes en su desarrollo, esa presion social.
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JohnSecada #13 JohnSecada
#10 es obvio que es un tema político.

Ahí los políticos no pueden meter mano ni filtrar la información
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hazardum #15 hazardum *
#13 No digo que lo hagan por un tema político o no, digo que para mi las redes son un cáncer para los jóvenes por lo que he comentado, no para que no vean a X o a Y.

Es cierto también que en las redes, la gente expresa también mucho mierda y odio, independientemente de si es por temas políticos o no, alguien pone cualquier cosa y ya hay 4 criticando y echando mierda, aunque diga que ha ido el finde al parque de atracciones, la gente en las redes escupe todo el odio que lleva dentro.
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anv #14 anv
#3 Y para qué limitarnos a verificar la edad. Asignemos un identificador único a toda persona que se conecte a internet y registremos todo lo que hacen.
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Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Como debería ser lógico. Y más viendo el pozo de mierda y odio que son
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anv #12 anv *
#1 A ver, que muy bien que "alguien vaya a pensar en los niños".

El problema es que para ponerlo en práctica la única forma es tener fichado a todo el mundo en internet.

Apuesto a que a todas las plataformas y proveedores de internet les parecerá una idea genial la de "cuidar a los niños" de esta forma.
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#11 VFR
Y la ejercen quienes siendo menores hacían uso de ellas. Hablan con conocimiento de causa
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javibaz #4 javibaz
Hay que prohibirlas urgentemente. Lo que no puede ser es que esos menores se enteren de lo que hace Israel a todos su entorno.
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javibaz #5 javibaz
:calzador:
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antesdarle #2 antesdarle
Y porque no incluimos a los menores de 65 años? :troll: las redes serian un remanso de paz
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Nube_Gris #9 Nube_Gris
Los padres se preocupan de con quienes andan sus hijos cuando salen a la calle.
Prohibir el uso de las redes sociales a los menores es extender esa protección más allá de la vida en el mundo real, algo lógico.

Ahora que, si a ti te da igual con quien se junta tu hijo y a los sitios que va pues entiendo que esta medida le parezca mal.
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#7 yukatan
ya vamos tarde....
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hazardum #6 hazardum
Estando de acuerdo en que lo peor que le ha podido ocurrir a los jóvenes es el cáncer de las redes sociales, el prohibirlo no va a solucionar el problema realmente, tiene que haber una educación por detrás de los padres, si no, lo único que conseguirán es mas morbo por las redes, y que se busquen las habichuelas para saltárselo todo.
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menéame