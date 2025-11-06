edición general
Crece la pérdida de memoria entre jóvenes: un nuevo estudio revela que casi el 10 % de los menores de 40 años la sufre

Un amplio estudio europeo advierte que los problemas de memoria ya no son cosa de mayores. Entre 2013 y 2023, la prevalencia casi se duplicó en adultos jóvenes, pasando del 5,1 % al 9,7 %. Los expertos apuntan al estrés, la falta de sueño y el uso excesivo de pantallas como posibles causas. Un dato que reabre el debate sobre los efectos del estilo de vida moderno en la salud cognitiva.

7 comentarios
#1 hecho
de que iba el artículo?
¿Secuelas del Covid?
¿Secuelas del Covid?
wata #2 wata
Cuando uno deja de ser joven? A los 50? Jóvenes de 40 años es algo que chirría bastante.
#3 martin_rio
#2 Es cierto, el término "jóvenes" es un poco relativo {0x1f605} . El estudio en realidad agrupa a adultos de entre 18 y 39 años, y ahí es donde se observó el aumento más grande. Por eso los medios lo resumen así.
Graffin #5 Graffin
#2 depende si hablas de edad fisiológica o de comportamiento.
Hay gente de 20-30 que parecen jubilados
alcama #4 alcama
Porque ahora creen que lo tiene todo a golpe de click Y es cierto , pero eso hace que no ejercitemos la memoria
#7 martin_rio
#4 Totalmente, yo antes recordaba todos los numeros telefonicos de mis amigos, ahora con suerte recuerdo el mio...nos pusimos haraganes y no ejercitamos la retención de datos ya que el móvil lo hace por nosotros
