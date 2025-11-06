Crece la pérdida de memoria entre jóvenes: un nuevo estudio revela que casi el 10 % de los menores de 40 años la sufre

Un amplio estudio europeo advierte que los problemas de memoria ya no son cosa de mayores. Entre 2013 y 2023, la prevalencia casi se duplicó en adultos jóvenes, pasando del 5,1 % al 9,7 %. Los expertos apuntan al estrés, la falta de sueño y el uso excesivo de pantallas como posibles causas. Un dato que reabre el debate sobre los efectos del estilo de vida moderno en la salud cognitiva.