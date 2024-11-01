Los creadores de 'Aquí no hay quien viva' se han dado cuenta de algo: Atresmedia lleva años explotando la serie sin rendir cuentas

Lo de 'Aquí no hay quien viva' y la serie que continuó su legado, 'La que se avecina', es algo que se estudiará en los libros de historia de la televisión española. Y no solo por sus virtudes como comedia costumbrista o sátira salidísima de madre, tampoco únicamente por su audiencia, sino por la cola que sus emisiones siguen trayendo décadas después de su estreno. En el caso de 'Aquí no hay quien viva', veinte años después.