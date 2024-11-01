edición general
Los creadores de 'Aquí no hay quien viva' se han dado cuenta de algo: Atresmedia lleva años explotando la serie sin rendir cuentas

Lo de 'Aquí no hay quien viva' y la serie que continuó su legado, 'La que se avecina', es algo que se estudiará en los libros de historia de la televisión española. Y no solo por sus virtudes como comedia costumbrista o sátira salidísima de madre, tampoco únicamente por su audiencia, sino por la cola que sus emisiones siguen trayendo décadas después de su estreno. En el caso de 'Aquí no hay quien viva', veinte años después.

Comentarios destacados:    
De la noticia:
De la noticia:

El quid de la cuestión: contratos analógicos. Los acuerdos que los guionistas firmaron con la productora Miramón Mendi, desaparecida en 2009, contemplaban emisión en cadenas generalistas, pero el universo de la distribución bajo demanda no existía.

Si estas emitiendo en otros lados que no sean las cadenas generalistas, estas incumpliendo el contrato. El juez les ha dado la razón.

Veo que en meneame sigue estando sobre valorado leerse las noticias.

EDIT: para #_4
UnoYDos #8 UnoYDos
#7 Parece que no le gusta que le corrijan las estupideces que dice xD
#1 Leon_Bocanegra
Ni 5 minutos seguidos de esto he visto nunca. Que cosa más rancia!!
devilinside #2 devilinside
#1 Una mierda, pero a los guionistas y demás tienen que deberlos un Potosí en derechos de autor, si el asunto es así
Barney_77 #6 Barney_77
#1 Es el peor refrito que he intentado ver. Como tú, ni cinco minutos.
JuanCarVen #10 JuanCarVen
#1 Como serie de comedia es mala, como reflejo de lo rancio de nuestra sociedad lo clava.
strike5000 #4 strike5000 *
Si tú vendes un producto lo que haga el comprador con dicho producto es cosa suya. Si tú vendes un guion lo vendes y punto. Lo que consiga la productora con la emisión de la obra basada en ese guion es para él. Otra cosa es que conciertes unos royalties, como fue el caso de Scarlett Johansson y otros muchos actores que pactaron una parte de la recaudación de la taquilla en lugar de unos honorarios fijos.

Es como lo de las trabajadoras de Inditex que están exigiendo una parte de los…   » ver todo el comentario
#9 cybermouse *
#4 No tiene nada que ver, tehas hecho un lio como una catedral, mezclar trabajos manuales con derechs de autor no tiene ningun sentido. La propiedad intelectual, los derechos de autor son propiedad siempre de los autores, a no ser que cedan sus derechos explicitamente.Si yo hago una foto y la "vendo" a una revista no estoy vendiendo la propiedad, estoy cediendo un derecho de uso, de reprodución para un tiempo determinado y un espacio o medio detreminado,pero la propiedad y los derechos de autor siguen siendo mios.
EpifaníaLópez #3 EpifaníaLópez
Ahora en muchos contratos se incluye la coletilla "y cualquier otro modo de difusión futuro" porque pasa esto, que se incluye una lista de cosas y de pronto aparece una cosa nueva que no está en el contrato y venga, a explotar el producto sin pagar derechos de autor por un matiz.
