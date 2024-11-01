Los creadores de 'Aquí no hay quien viva' se han dado cuenta de algo: Atresmedia lleva años explotando la serie sin rendir cuentas

Lo de 'Aquí no hay quien viva' y la serie que continuó su legado, 'La que se avecina', es algo que se estudiará en los libros de historia de la televisión española. Y no solo por sus virtudes como comedia costumbrista o sátira salidísima de madre, tampoco únicamente por su audiencia, sino por la cola que sus emisiones siguen trayendo décadas después de su estreno. En el caso de 'Aquí no hay quien viva', veinte años después.
El quid de la cuestión: contratos analógicos. Los acuerdos que los guionistas firmaron con la productora Miramón Mendi, desaparecida en 2009, contemplaban emisión en cadenas generalistas, pero el universo de la distribución bajo demanda no existía.
Si estas emitiendo en otros lados que no sean las cadenas generalistas, estas incumpliendo el contrato. El juez les ha dado la razón.
