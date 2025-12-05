Del creador de Grand Theft Auto: La IA es como la enfermedad de vacas locas, se devorará a sí misma

Dan Houser compartió sus puntos de vista sobre el uso de IA en videojuegos, comparándolo con la propagación de la enfermedad de las vacas locas que eventualmente se devoró a sí misma, y dijo que las personas que promueven la IA carecen de humanidad básica. «La IA acabará destruyéndose a sí misma. Los modelos buscarán información en Internet, pero la red de redes estará cada vez más lleno de información generada por ellos».
en.wikipedia.org/wiki/Model_collapse
A mi modo de ver esto es mas un problema filosofico. La IA genera permutaciones de contenido que han aprendido. Si esas salidas permutadas se las pasas a otra IA para entrenarla estas añadiendo ruido. Al final ese ruido acaba "normalizandolo" todo.
A Closer Look at Model Collapse: From a Generalization-to-Memorization Perspective
arxiv.org/html/2509.16499v1#S6
Es cierto que a la AI en algunos aspectos le queda mucho para ser funcional en algunas lides, pero también hay que reconocer que en otros aspectos ha mejorado mucho y cualquier critica se debe al excesivo celo sobre la AI.
Hace un par de años tu veías una ilustración de comic dibujada por la AI y era un desastre con manos que parecían fideos. Hoy por hoy en algunas cosas especificas la AI se mea en muchos artistas e ilustradores. Igual una imagen de acción… » ver todo el comentario
En cuanto a la retroalimentación cada vez que interactuamos con una IA le estamos directa o indirectamente enseñando si sus respuestas nos son útiles, si seguimos con la conversación le indicamos en qué dirección vamos y con ello se puede deducir que partes previas han sido útiles. Si dejamos de responder puede significar tanto que nos ha resuelto el problema… » ver todo el comentario
La información que busca la IA que proviene de la información creada por la IA dará problemas análogos.