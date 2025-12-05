Del creador de Grand Theft Auto: La IA es como la enfermedad de vacas locas, se devorará a sí misma

Dan Houser compartió sus puntos de vista sobre el uso de IA en videojuegos, comparándolo con la propagación de la enfermedad de las vacas locas que eventualmente se devoró a sí misma, y dijo que las personas que promueven la IA carecen de humanidad básica. «La IA acabará destruyéndose a sí misma. Los modelos buscarán información en Internet, pero la red de redes estará cada vez más lleno de información generada por ellos».