edición general
7 meneos
36 clics
Del creador de Grand Theft Auto: La IA es como la enfermedad de vacas locas, se devorará a sí misma

Del creador de Grand Theft Auto: La IA es como la enfermedad de vacas locas, se devorará a sí misma

Dan Houser compartió sus puntos de vista sobre el uso de IA en videojuegos, comparándolo con la propagación de la enfermedad de las vacas locas que eventualmente se devoró a sí misma, y dijo que las personas que promueven la IA carecen de humanidad básica. «La IA acabará destruyéndose a sí misma. Los modelos buscarán información en Internet, pero la red de redes estará cada vez más lleno de información generada por ellos».

| etiquetas: ia , creador , gran , juegos , información , internet
6 1 0 K 80 tecnología
10 comentarios
6 1 0 K 80 tecnología
Torrezzno #6 Torrezzno
#4 Yo no hablo de eso. Hablo del model collapse que menciona #3

en.wikipedia.org/wiki/Model_collapse

A mi modo de ver esto es mas un problema filosofico. La IA genera permutaciones de contenido que han aprendido. Si esas salidas permutadas se las pasas a otra IA para entrenarla estas añadiendo ruido. Al final ese ruido acaba "normalizandolo" todo.
0 K 20
Torrezzno #2 Torrezzno
Esto que dice es algo que ya está demostrado. El contenido generado por IA que a su vez se usa para entrenar otras IAs resulta en una degradacion. Da algo de esperanza
0 K 20
sorrillo #3 sorrillo
#2 Esto acaba de empezar y ya hay algún paper en el cual se proponen metodologías para mitigar el problema, como este:

A Closer Look at Model Collapse: From a Generalization-to-Memorization Perspective
arxiv.org/html/2509.16499v1#S6
0 K 11
Battlestar #4 Battlestar
#2 MMMMMM, no sé, es debatible.
Es cierto que a la AI en algunos aspectos le queda mucho para ser funcional en algunas lides, pero también hay que reconocer que en otros aspectos ha mejorado mucho y cualquier critica se debe al excesivo celo sobre la AI.

Hace un par de años tu veías una ilustración de comic dibujada por la AI y era un desastre con manos que parecían fideos. Hoy por hoy en algunas cosas especificas la AI se mea en muchos artistas e ilustradores. Igual una imagen de acción…   » ver todo el comentario
0 K 10
rojo_separatista #8 rojo_separatista
#4, la confesión velada de la excelencia que ha logrado la IA en cuanto a calidad de las ilustraciones es que las empresas ahora ya solo se fían de pruebas in situ para nuevos ilustradores ya que podrían haberlo hecho con IA. Es una forma de reconocer que no hay forma de saber si algo lo ha hecho una IA o un humano.
0 K 16
#9 Grahml *
#2 Aquí ejemplo diciendo a la IA "Create the exact replica of this image, don't change a thing":  media
0 K 20
Galero #10 Galero
#2 La esperanza es lo último que se pierde, pero te recuerdo que ahí siguen los Borbones.
0 K 9
sorrillo #1 sorrillo *
La enfermedad de las vacas locas es algo contra lo que estamos luchando activamente, la IA es algo que estamos incorporando activamente.

En cuanto a la retroalimentación cada vez que interactuamos con una IA le estamos directa o indirectamente enseñando si sus respuestas nos son útiles, si seguimos con la conversación le indicamos en qué dirección vamos y con ello se puede deducir que partes previas han sido útiles. Si dejamos de responder puede significar tanto que nos ha resuelto el problema…   » ver todo el comentario
1 K 17
MoñecoTeDrapo #5 MoñecoTeDrapo *
#1 se refiere a lo de los priones: la encefalopatía viene de una especie de canibalismo impuesto al ganado, fue un problema generado por la ganadería.
La información que busca la IA que proviene de la información creada por la IA dará problemas análogos.
0 K 11
#7 Varelse
Ya existen empresas que se dedican ha crear contenido para alimentar IA especializadas y corregir sesgos por falta de datos conocidos. Como esta de moda, a opinar sin tener ni idea. Con todo avance tecnológico hay tareas que pierden su sentido y surgen tareas nuevas especializadas.
0 K 7

menéame