El cráter del suicidio tras el ‘bullying’: una menor muerta en Sevilla, padres destrozados, chicas hostigadas, alumnos y profesores en ‘shock’

La mala gestión de un caso de acoso escolar por parte del colegio concertado Irlandesas de Loreto dinamita la convivencia en el centro y la vida del barrio. El colegio privado concertado Irlandesas de Loreto de Sevilla empezó el curso envuelto en un ambiente festivo con motivo del 50º aniversario de su fundación. Ese espíritu de celebración se truncó el 14 de octubre, cuando Sandra, una de sus alumnas, se quitó la vida poco después de salir de clase.