El coste de las restricciones técnicas encarece la factura eléctrica en 1.000 millones en lo que va de año

Grandes volúmenes de energía eólica y fotovoltaica son retirados tras haber casados en el mercado mayorista. Al mismo tiempo, centrales de ciclo combinado entran en funcionamiento para garantizar la estabilidad, lo que ilustra la complejidad creciente de la operación del sistema. El coste de estas decisiones ha aumentado de forma sostenida en los últimos años. De los 400 millones de euros a principios de la década, se ha pasado a más de 2.400 millones en 2025. Y en 2026 más de 1.000 millones acumulados en lo que va de año