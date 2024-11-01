Una cosa es ganar y otra cantar victoria

El repertorio mediático es el siguiente: primero, nunca admitas ningún error; segundo, no te disculpes; tercero, contraataca siempre con más energía; cuarto, recurre a los pleitos, abogados y jueces como arma; quinto, no dejes que los medios de comunicación te manipulen, manipúlalos tú; sexto, el miedo es el mejor escudo y la mejor espada; séptimo, crea un banda de leales e incondicionales, prémiales y castiga a los desleales sin piedad. Es algo que Trump aprendió del mafioso (a la par que abogado) Roy Cohn, en 1973, después de perder ...
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Lo mejor es ver a los tertulianos en televisión, que cuando pillan al partido en alguna gorda, prefieren montar un pollo de la hostia y salir a tiros del plató antes que reconocer un error. Ni me imagino con que les tienen que amenazar, porque es que entran en puro pánico.
www.google.com/search?q=steve bannon inundar la zona de mierda
Los 11 principios de la propaganda nazi de Joseph Goebbels
www.altaveu.com/opinio/los-11-principios-de-la-propaganda-nazi-de-jose
Y un monton de oligarcas, milmillonarios y millonarios que pagan todo y a los que recompensa. (Y en cierta medida estan al mando)
www.meneame.net/story/no-pete-no-tienes-control-total-ing/c010#c-10