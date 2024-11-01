Una cosa es ganar y otra cantar victoria

El repertorio mediático es el siguiente: primero, nunca admitas ningún error; segundo, no te disculpes; tercero, contraataca siempre con más energía; cuarto, recurre a los pleitos, abogados y jueces como arma; quinto, no dejes que los medios de comunicación te manipulen, manipúlalos tú; sexto, el miedo es el mejor escudo y la mejor espada; séptimo, crea un banda de leales e incondicionales, prémiales y castiga a los desleales sin piedad. Es algo que Trump aprendió del mafioso (a la par que abogado) Roy Cohn, en 1973, después de perder ...