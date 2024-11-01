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Una cosa es ganar y otra cantar victoria

Una cosa es ganar y otra cantar victoria

El repertorio mediático es el siguiente: primero, nunca admitas ningún error; segundo, no te disculpes; tercero, contraataca siempre con más energía; cuarto, recurre a los pleitos, abogados y jueces como arma; quinto, no dejes que los medios de comunicación te manipulen, manipúlalos tú; sexto, el miedo es el mejor escudo y la mejor espada; séptimo, crea un banda de leales e incondicionales, prémiales y castiga a los desleales sin piedad. Es algo que Trump aprendió del mafioso (a la par que abogado) Roy Cohn, en 1973, después de perder ...

| etiquetas: geoestrategia , dinero , economía , información , corrupción
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5 comentarios
8 2 0 K 111 actualidad
#1 candonga1 *
La entradilla ha descrito a la perfección a cualquiera de los dos partidos carcundos españoles.
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#2 slump74
#1 creo que hay uno que destaca en ello muy por encima del otro, en el que incluso ha caído un presidente de partido por romper alguna de esas reglas.
Lo mejor es ver a los tertulianos en televisión, que cuando pillan al partido en alguna gorda, prefieren montar un pollo de la hostia y salir a tiros del plató antes que reconocer un error. Ni me imagino con que les tienen que amenazar, porque es que entran en puro pánico.
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asurancetorix #4 asurancetorix
#2 ¡Imposible! No pretenderás insinuar que la derecha no hace autocrítica!
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BastardWolf #3 BastardWolf
#1 como fieles seguidores de Trump que son
1 K 32
capitan__nemo #5 capitan__nemo *
Steve Bannon "Inundar la zona de mierda"
www.google.com/search?q=steve bannon inundar la zona de mierda

Los 11 principios de la propaganda nazi de Joseph Goebbels
www.altaveu.com/opinio/los-11-principios-de-la-propaganda-nazi-de-jose

Y un monton de oligarcas, milmillonarios y millonarios que pagan todo y a los que recompensa. (Y en cierta medida estan al mando)
www.meneame.net/story/no-pete-no-tienes-control-total-ing/c010#c-10
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menéame