La Corte Suprema decidirá si Trump puede poner fin a la ciudadanía por nacimiento

La Corte Suprema acordó este viernes que decidirá si el intento del presidente Donald Trump de poner fin a la ciudadanía por nacimiento mediante un decreto es constitucional, ofreciendo a los jueces la oportunidad de revisar lo que durante mucho tiempo se ha considerado una ley asentada desde el siglo XIX. Al aceptar la apelación, la corte está abordando directamente el fondo de una controversia que en gran medida evitó a principios de este año, cuando falló a favor de Trump por motivos técnicos .
Los que pensáis que en tal país no existe esta figura jurídica os recuerdo que seguramente el Cheto quiere esa ley para quitar la nacionalidad por color pantone.