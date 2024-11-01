edición general
El Corte Inglés nombra nueva presidenta a Cristina Álvarez, en sustitución de su hermana Marta

El relevo, que tendrá lugar el próximo 15 de enero de 2026, se produce en un marco ordenado, estable y de continuidad

YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo *
la meritocracia: que hayas salido por el mismo coño que la dueña de la empresa: "Marta Álvarez deja la presidencia por decisión personal y voluntaria tras seis años en el cargo, argumentando que ha llegado el momento de abrir una nueva etapa en la presidencia de la compañía" NUEVA ETAPA? JAJÁ
Findeton #3 Findeton
¿Y cuál es el problema? Es su empresa y la maneja como quiere, como ha de ser.
#4 Luiskelele
Siendo una empresa privada, como si quieren poner al perro de CEO. A quien le importa?
Solinvictus #2 Solinvictus
Todo queda en familia
