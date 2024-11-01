·
El Corte Inglés nombra nueva presidenta a Cristina Álvarez, en sustitución de su hermana Marta
El relevo, que tendrá lugar el próximo 15 de enero de 2026, se produce en un marco ordenado, estable y de continuidad
etiquetas:
el corte ingles
empresas
#1
YSiguesLeyendo
*
la
meritocracia
: que hayas
salido por el mismo coño que la dueña de la empresa
:
"Marta Álvarez deja la presidencia por decisión personal y voluntaria tras seis años en el cargo, argumentando que ha llegado el momento de abrir una nueva etapa en la presidencia de la compañía"
NUEVA ETAPA? JAJÁ
3
K
53
#3
Findeton
¿Y cuál es el problema? Es su empresa y la maneja como quiere, como ha de ser.
0
K
11
#4
Luiskelele
Siendo una empresa privada, como si quieren poner al perro de CEO. A quien le importa?
0
K
11
#2
Solinvictus
Todo queda en familia
0
K
6
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
