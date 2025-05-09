Cortada la AP-7 en Martorell en dirección sur por el riesgo de colapso tras el accidente de Rodalies

El Servei Català de Trànsit (SCT) ha cortado la AP-7 en dirección sur a la altura de Martorell, desde este miércoles a las 15:30 horas, por el riesgo de colapso de la vía. Esta medida, que ha anunciado el director del SCT, Ramon Lamiel, es "una intervención de seguridad que ha requerido el titular de la vía". Lamiel ha explicado que el Ministerio de Transportes había pedido inicialmente cortar la AP-7 en los dos sentidos, pero se ha acordado hacerlo solo en sentido sur por la afectación a la movilidad que supondría una restricción total.
| etiquetas: ap7 , rodalies , martorell
Hablo con varios conocidos, y los precios son mas altos, pagamos mas impuestos, pero cada vez tenemos peores servicios ...
