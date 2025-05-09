edición general
3 meneos
55 clics
Cortada la AP-7 en Martorell en dirección sur por el riesgo de colapso tras el accidente de Rodalies

Cortada la AP-7 en Martorell en dirección sur por el riesgo de colapso tras el accidente de Rodalies

El Servei Català de Trànsit (SCT) ha cortado la AP-7 en dirección sur a la altura de Martorell, desde este miércoles a las 15:30 horas, por el riesgo de colapso de la vía. Esta medida, que ha anunciado el director del SCT, Ramon Lamiel, es "una intervención de seguridad que ha requerido el titular de la vía". Lamiel ha explicado que el Ministerio de Transportes había pedido inicialmente cortar la AP-7 en los dos sentidos, pero se ha acordado hacerlo solo en sentido sur por la afectación a la movilidad que supondría una restricción total.

| etiquetas: ap7 , rodalies , martorell
3 0 0 K 43 actualidad
10 comentarios
3 0 0 K 43 actualidad
angelitoMagno #7 angelitoMagno
#4 Si, claro. Te estaba explicando la parte que te pongo en negrita:

Hablo con varios conocidos, y los precios son mas altos, pagamos mas impuestos, pero cada vez tenemos peores servicios ...
0 K 16
Iori #8 Iori
#7 Y #3 te dice claramente a donde está yendo a parar el dinero.
0 K 7
#2 Daniel2000 *
Pues no se donde va todo el dinero.

Hablo con varios conocidos, y los precios son mas altos, pagamos mas impuestos, pero cada vez tenemos peores servicios ...

elpais.com/economia/2025-12-23/hacienda-bate-otro-record-de-recaudacio

www.eldiario.es/economia/recaudacion-bate-records-ingresa-300-000-mill
0 K 15
#4 Daniel2000
#3 ¿ Estas empresas operan en España y pagan sus impuestos aquí ?

Pregunto.
0 K 15
thror #6 thror
#4 ¿Los terminos "banca española" y "empresas españolas" sabes lo que significan?
0 K 10
#9 Daniel2000
#6 Que el gobierno actual (me da igual de cuando hablemos) le acaricia la espalda a la banca y empresas grandes, y las empresas grandes y la banca le acarician la espalda al gobierno.

¿ Te lo explico con muñecos ?


O mejor, te lo explico cuando la mujer de Pedro Sanchez (BegoñA ... con A mayuscula, por si las moscas) pedía patrocinios económicos ... leches, que no fue BegoñA ... con A mayuscula, por si las moscas, que fue su asesora.
0 K 15
thror #10 thror
#9 Cualquier cosa que expliques tu esta manipulada y deformada por tus propios delirios y prejuicios.

¿La gilipollez de poner la ultima letra del nombre en mayusculas se debe a que tambien te haces eco de la sunnormalidad de que es un hombre?
Eso deja claro que nada de lo que digas tiene interes alguno.
0 K 10
cosmonauta #1 cosmonauta *
Se fue todo a la mierda ya.
0 K 13
cosmonauta #5 cosmonauta
Parece que va a estar cortado varios días. Así a lo bruto, afecta a todo el corredor mediterráneo porque las vías alternativas son una mierda, especialmente para tráfico pesado.
0 K 13

menéame