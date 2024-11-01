edición general
Corea del Norte prueba misiles de crucero desde un nuevo destructor [EN]  

El líder norcoreano Kim Jong Un supervisó el lanzamiento de prueba de misiles estratégicos de crucero desde un nuevo destructor naval de 5.000 toneladas.

karakol #2 karakol
Por alguna razón con forma de hongo, Best Korea no está en lista de países amenazados y/o atacados.
pitercio #1 pitercio *
Perfect global timing :troll:
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
#1 viendo que EEUU retiro varios Patriots de Corea del Sur
MiguelDeUnamano #4 MiguelDeUnamano
Relacionada: EEUU traslada parte del escudo antimisiles en Corea del Sur a Oriente Próximo a costa de la disuasión a Pyongyang y Pekín

www.meneame.net/story/eeuu-traslada-parte-escudo-antimisiles-corea-sur :troll:
