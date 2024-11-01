·
6
meneos
37
clics
Corea del Norte prueba misiles de crucero desde un nuevo destructor [EN]
El líder norcoreano Kim Jong Un supervisó el lanzamiento de prueba de misiles estratégicos de crucero desde un nuevo destructor naval de 5.000 toneladas.
etiquetas
corea del norte
kim jong un
misiles
actualidad
actualidad
#2
karakol
Por alguna razón con forma de hongo, Best Korea no está en lista de países amenazados y/o atacados.
0
K
20
#1
pitercio
*
Perfect global timing
0
K
20
#3
Verdaderofalso
#1
viendo que EEUU retiro varios Patriots de Corea del Sur
0
K
20
#4
MiguelDeUnamano
Relacionada: E
EUU traslada parte del escudo antimisiles en Corea del Sur a Oriente Próximo a costa de la disuasión a Pyongyang y Pekín
www.meneame.net/story/eeuu-traslada-parte-escudo-antimisiles-corea-sur
0
K
15
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
