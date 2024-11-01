Corazón Partío | Alejandro Sanz  

edición general
"Corazón Partío" es una canción escrita e interpretada por el cantautor español Alejandro Sanz, perteneciente a su álbum Más de 1997. Lanzada como sencillo, esta canción alegre con influencias flamencas fue su éxito internacional y entró en varias listas de Billboard en Estados Unidos , incluyendo Hot Latin Tracks y Hot Dance Singles Sales . Se convirtió en una de las canciones más emblemáticas de Sanz. Una remezcla de la canción, lanzada en 1998, alcanzó el número uno en España .

iñakiss #2 iñakiss
Que cuando empezabas no podías dejar de decir el estribillo youtu.be/I1-CoLEC8kc?si=jVIq1s8TCJrTpeMB
Mixtape96 #1 Mixtape96
No recuerdo exactamente cómo... pero mi primer concierto fue uno de Alejandro Sanz en la gira de el Corazón Partío, a los 13 o 14 años. Flipé.
