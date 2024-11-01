Corazón Partío | Alejandro Sanz  

"Corazón Partío" es una canción escrita e interpretada por el cantautor español Alejandro Sanz, perteneciente a su álbum Más de 1997. Lanzada como sencillo, esta canción alegre con influencias flamencas fue su éxito internacional y entró en varias listas de Billboard en Estados Unidos , incluyendo Hot Latin Tracks y Hot Dance Singles Sales . Se convirtió en una de las canciones más emblemáticas de Sanz. Una remezcla de la canción, lanzada en 1998, alcanzó el número uno en España .