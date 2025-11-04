edición general
9 meneos
84 clics
Continuan las risas con el premio Planeta a Juan del Val: le preguntan si cree que puede ganar el Cervantes

Continuan las risas con el premio Planeta a Juan del Val: le preguntan si cree que puede ganar el Cervantes

El escritor responde que “no” se ve ganando el máximo galardón de las letras en español, aunque admite ser “ambicioso literariamente” ...

| etiquetas: juan del val , premio planeta , premio cervantes
7 2 1 K 92 actualidad
4 comentarios
7 2 1 K 92 actualidad
loborojo #1 loborojo
Se reserva para el nobel.
2 K 25
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
Y el Nobel de Literatura
1 K 23
frg #3 frg
#2 No, el otro.  media
2 K 30
bigmat #4 bigmat
Pero el ya se embolsó el millón del premio, que le quiten lo bailao.
Ande él caliente, ríase la gente.
0 K 7

menéame