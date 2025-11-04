·
9
meneos
84
clics
Continuan las risas con el premio Planeta a Juan del Val: le preguntan si cree que puede ganar el Cervantes
El escritor responde que “no” se ve ganando el máximo galardón de las letras en español, aunque admite ser “ambicioso literariamente” ...
juan del val
premio planeta
premio cervantes
actualidad
4 comentarios
actualidad
#1
loborojo
Se reserva para el nobel.
2
K
25
#2
Verdaderofalso
Y el Nobel de Literatura
1
K
23
#3
frg
#2
No, el otro.
2
K
30
#4
bigmat
Pero el ya se embolsó el millón del premio, que le quiten lo bailao.
Ande él caliente, ríase la gente.
0
K
7
