La contaminación de los ferris es peor que la de los coches en muchas ciudades portuarias europeas, entre ellas Barcelona

Los ferris de ciudades portuarias como Barcelona, Dublín y Nápoles son responsables de más contaminación atmosférica tóxica (SOx) que todos los coches de esas ciudades, según un nuevo estudio de T&E. Según el informe, el 60 % de los ferris europeos podrían ser eléctricos en 2035, y más de la mitad (52 %) serían más baratos de operar que los buques propulsados por combustibles fósiles. Dado que la antigüedad media de los ferris en Europa es de 26 años, ahora es el momento de una renovación limpia, afirma T&E. Dublín y Las Palmas son las ciudades

| etiquetas: ferris , contaminación , sox , atmófera , coches , barcelona , las palmas
josde #1 josde
Siempre queda usar velas y remos hasta que se llegue a la electrificación de esos ferris.
Guanarteme #2 Guanarteme
Tras vivir frente al puerto de Las Palmas, doy fe.
Y ojo que distingo un ferry (medio de transporte como lo puede ser un tren) de un crucero.
