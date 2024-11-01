edición general
17 meneos
16 clics
Consumo sanciona con 33 millones a Codere, Betfair, 888 y otros 29 operadores de juego online

Consumo sanciona con 33 millones a Codere, Betfair, 888 y otros 29 operadores de juego online

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha sancionado con más de tres millones de euros a 26 operadores de juego 'online', entre los que figuran Betfair, 888 y Codere, por infracciones graves de la normativa vigente, según ha informado este martes en un comunicado. El Departamento capitaneado por Pablo Bustinduy ha publicado una nueva tanda de sanciones por infracciones graves y muy graves a 32 operadores del sector de las apuestas y juegos de azar 'online' en España, con multas que superan en total los 33 millones de euros

| etiquetas: consumo , juego online , legislación , betfair , codere , 888
14 3 0 K 126 actualidad
8 comentarios
14 3 0 K 126 actualidad
cenutrios_unidos #3 cenutrios_unidos
Menudo cáncer de mierda esto de las apuestas. Patrocinado por los hijos de puta del PP y que el PSOE no se ha encargado de podar.
5 K 55
#4 j-light
#3 Su única misión es esquilmar a la sociedad, empobrecerla y atontarla. Están teniendo éxito.
2 K 28
teneram #5 teneram
Mientras tanto, hoy Cirsa anuncia que su beneficio hasta septiembre es de 74 kilos

www.eleconomista.es/retail-consumo/noticias/13660284/11/25/cirsa-dupli
1 K 33
#1 tromperri
Poco me parece.
1 K 21
#2 Luiskelele
Siendo así las multas, pagarán y seguirán haciendo el indio.
0 K 11
reithor #7 reithor
Hoy, la banca pierde.
0 K 11
DrEvil #6 DrEvil
¿Y cuanto ha sido el beneficio? Las sanciones tendrían que ser siempre un mínimo más un multiplicador sobre el beneficio obtenido. Sino es un pitorreo.
0 K 8
#8 Zerjillo
#6 Eso venía yo a decir. Con los márgenes de ganancia que tienen, esa multa es simplemente decirles: "seguid así chicos, que todo va bien"
0 K 7

menéame