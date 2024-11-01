Consumo sanciona con 33 millones a Codere, Betfair, 888 y otros 29 operadores de juego online

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha sancionado con más de tres millones de euros a 26 operadores de juego 'online', entre los que figuran Betfair, 888 y Codere, por infracciones graves de la normativa vigente, según ha informado este martes en un comunicado. El Departamento capitaneado por Pablo Bustinduy ha publicado una nueva tanda de sanciones por infracciones graves y muy graves a 32 operadores del sector de las apuestas y juegos de azar 'online' en España, con multas que superan en total los 33 millones de euros