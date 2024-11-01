edición general
1 meneos
3 clics

Consumo anuncia un algoritmo para identificar conductas adictivas en el juego online

El Ministerio de Consumo ha anunciado un nuevo algoritmo que permitirá detectar comportamientos de riesgo en el juego por internet, cuyo uso será obligatorio para todos los operadores de juego.

| etiquetas: consumo , juego
1 0 2 K -1 actualidad
2 comentarios
1 0 2 K -1 actualidad
gokurako #2 gokurako
¿Qué nos apostamos a que el algoritmo falla?
0 K 6

menéame