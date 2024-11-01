·
Consumo anuncia un algoritmo para identificar conductas adictivas en el juego online
El Ministerio de Consumo ha anunciado un nuevo algoritmo que permitirá detectar comportamientos de riesgo en el juego por internet, cuyo uso será obligatorio para todos los operadores de juego.
etiquetas
consumo
juego
1
0
2
K
-1
actualidad
2 comentarios
#1
Pacofrutos
Dupe.
www.meneame.net/story/consumo-presenta-nuevo-algoritmo-deteccion-preco
0
K
14
#2
gokurako
¿Qué nos apostamos a que el algoritmo falla?
0
K
6
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
www.meneame.net/story/consumo-presenta-nuevo-algoritmo-deteccion-preco