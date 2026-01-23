Consuelo Ordoñez, a Ayuso: “Sufrí el odio de la izquierda abertzale. Ahora y con mucha más crueldad, el vuestro, el de la derecha abertzale”

Ordóñez le afeó a Ayuso utilizar a su hermano como arma contra sus adversarios políticos y enarbolar una moderación de la que no hace gala: “Hoy mi hermano sería para vosotros un hereje, jamás habló de patrias, si no de derechos de los ciudadanos, nunca enarboló banderas, excepto la de Donosti, criticaba ya entonces a los partidos y los políticos por el desprestigio que provocaban con sus declaraciones ‘altisonantes’, qué diría ahora...”. La presidenta de Covite escribió que su hermano no trató a sus oponentes políticos como enemigos, sino “com
| etiquetas: consuelo ordoñez , ayuso , odio , derecha abertzale
"La presidenta de la asociación de víctimas ha criticado en más de una ocasión que Ayuso enfrente a víctimas de ETA con las del franquismo y ha asegurado que se siente traicionada por el partido de su hermano. “¡Lo que decía y cómo lo decía lo hacía con ETA matando TODOS los días o intentándolo! No como vosotros, que ni estabais ni se os esperaba y os atrevéis a insultar la memoria de vuestros compañeros asesinados hablando de ETA todo el día como si siguiera matando”, escribió esta vez Ordóñez".
Ha funcionado en EEUU y está funcionando en España y ya sabemos cómo termina.
Por cierto, Atresmedia y Mediaset son cómplices de ello, entre otros.