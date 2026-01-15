edición general
La construcción de vivienda nueva se desploma en Barcelona y marca mínimos de la última década

La edificación de vivienda de nueva creación volvió a frenar con fuerza en 2025, especialmente en Barcelona ciudad, donde el número de pisos visados se hundió casi un 40% respecto al año anterior. Desde el COAC apuntan a varios factores que explican esta situación, entre ellos la escasez de suelo disponible en Barcelona y el impacto de determinadas regulaciones urbanísticas, como la obligación de destinar el 30% de las nuevas promociones a vivienda protegida. También cayó la superficie total visada para obra nueva y grandes rehabilitaciones.

a69 #3 a69
Tal vez es que no hay mas sitio para edificar
jonolulu #4 jonolulu
#3 Apuesto a que en Cádiz pasa lo mismo
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Hombre, los mierdanes de El DeWater.
powernergia #2 powernergia *
Si los promotores no quieren dedicar ese porcentaje a vivienda protegida, tal vez ocurre que el precio del suelo este fuera de mercado, creo que urgen las expropiaciones.
#6 Toponotomalasuerte
#2 comunista. Nada está fuera del mercado. El mercado se regula solo.
#5 Donald *
Es que extraradio siempre ha sido para casas de pudientes, unifamiliares, con parcelas de 500 o 1000m2. En el espacio de cada una podrían entrar fácilmente 80 familias en altura
