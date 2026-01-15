La construcción de vivienda nueva se desploma en Barcelona y marca mínimos de la última década

La edificación de vivienda de nueva creación volvió a frenar con fuerza en 2025, especialmente en Barcelona ciudad, donde el número de pisos visados se hundió casi un 40% respecto al año anterior. Desde el COAC apuntan a varios factores que explican esta situación, entre ellos la escasez de suelo disponible en Barcelona y el impacto de determinadas regulaciones urbanísticas, como la obligación de destinar el 30% de las nuevas promociones a vivienda protegida. También cayó la superficie total visada para obra nueva y grandes rehabilitaciones.