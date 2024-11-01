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La construcción 'pincha': la vivienda terminada se desploma por nueve meses consecutivos mientras los precios están en máximos históricos

La construcción de vivienda en España se enfría en plena crisis de oferta y tensión de los precios y suma ya nueve meses de ajuste. Concretamente, los certificados de final de obra, el indicador clave para medir las viviendas que llegan efectivamente al mercado, registraron en el tercer trimestre de 2025 una caída interanual del 10,6%, según los datos oficiales del Ministerio recogidos en su Observatorio trimestral

| etiquetas: vivienda , especulación , obra nueva , pisos
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6 comentarios
6 1 0 K 75 actualidad
autonomator #3 autonomator
Los cerámicos y el cemento han subido más de un 50% en los últimos 5 años.
www.five.es/evolucion-de-los-precios-de-los-materiales/
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sleep_timer #1 sleep_timer
Los fondos de inversión ahora ven que la locura de TACO hace mejor invertir en futuros de petroleo o a corto, jajaja.
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silvano.jorge #4 silvano.jorge
La disociación entre oferta y demanda colapsará en cuanto los fondos extranjeros dejen de afectar al mercado.
Podía ser por ley, pero parece que será por crisis.
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elTieso #5 elTieso
Que las bajen de precio: es el mercado.
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TipejoGuti #6 TipejoGuti
Se frena la producción, eso contendrá los precios porque mantendrá alta la demanda.
Sí, la culpa íntegra sigue siendo de los políticos, empezando por tu alcalde/sa.
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#2 zappbranigam
La escasez de suelo finalista, los elevados costes de construcción, las dificultades de financiación en determinadas fases del desarrollo y la complejidad administrativa continúan actuando como freno a la promoción residencial.

Pues eso. Seguiremos con alquileres y precios de vivienda de segunda mano disparados.
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menéame