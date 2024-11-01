La construcción 'pincha': la vivienda terminada se desploma por nueve meses consecutivos mientras los precios están en máximos históricos

La construcción de vivienda en España se enfría en plena crisis de oferta y tensión de los precios y suma ya nueve meses de ajuste. Concretamente, los certificados de final de obra, el indicador clave para medir las viviendas que llegan efectivamente al mercado, registraron en el tercer trimestre de 2025 una caída interanual del 10,6%, según los datos oficiales del Ministerio recogidos en su Observatorio trimestral