El Constitucional corrige al Supremo y avala el ascenso del fiscal progresista Eduardo Esteban

El Tribunal Constitucional ha anulado las sentencias del Tribunal Supremo que frenaron, hasta en dos ocasiones, el ascenso del fiscal Eduardo Esteban a la categoría de fiscal jefe de sala de menores. El pleno, con el voto en contra de los conservadores, ha estimado los recursos de este antiguo portavoz de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y critica que el Supremo tumbara su nombramiento sin explicar por qué los criterios de la entonces fiscal general, Dolores Delgado, no eran adecuados. Esas sentencias, concluye el Constitucional, perjudic