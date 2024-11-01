edición general
22 meneos
28 clics
El Constitucional corrige al Supremo y avala el ascenso del fiscal progresista Eduardo Esteban

El Constitucional corrige al Supremo y avala el ascenso del fiscal progresista Eduardo Esteban

El Tribunal Constitucional ha anulado las sentencias del Tribunal Supremo que frenaron, hasta en dos ocasiones, el ascenso del fiscal Eduardo Esteban a la categoría de fiscal jefe de sala de menores. El pleno, con el voto en contra de los conservadores, ha estimado los recursos de este antiguo portavoz de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y critica que el Supremo tumbara su nombramiento sin explicar por qué los criterios de la entonces fiscal general, Dolores Delgado, no eran adecuados. Esas sentencias, concluye el Constitucional, perjudic

| etiquetas: constitucional , supremo , fiscal , eduardo esteban
18 4 0 K 161 actualidad
3 comentarios
18 4 0 K 161 actualidad
javibaz #1 javibaz
Y no pasa nada. :palm:
1 K 23
tdgwho #3 tdgwho
A mi esto de que un grupo de personas que no tienen ni porqué ser jueces, corrijan a un tribunal que si tiene jueces... nunca lo entenderé.
0 K 10
#2 Nasser
Que se jodan
0 K 8

menéame